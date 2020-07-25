Личное: Когда ему — 33, а ей — 15
25.07.2020, 1:56, Разное
Александр Крупнов — звёздный фитнес-тренер и абсолютный чемпион России по бодибилдингу — задержан по обвинению в растлении несовершеннолетней.
Фото: Соцсети
По данным следствия, 33-летний Крупнов встречался с 15-летней школьницей, как минимум, 3 раза. Встречи проходили на его территории.
Мужик и десятиклассница познакомились в соцсетях. Завязалась переписка. Встретились.
Однако переписку запалила мать девушки и обратилась в полицию.
Когда полицейские пришли к Крупнову домой, он отказался открывать им дверь. Пришлось взламывать. Видимо, очень испугался, и по вполне понятным причинам: сейчас ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Я ещё вчера обратила внимание на это дело, когда увидела в Телеграме ссылку на пост Ефима Шифрина. Этот пост, который, по моему мнению, поддерживал Крупнова, позже был удалён.
Фото: Соцсети
«Шапочно зная Сашу по спортзалу, никак не могу представить его насильником и растлителем», — цитирует пост Шифрина «Московский комсомолец».
Считаю ли я Крупнова насильником и растлителем?
Насильником — нет, если секс был по взаимному согласию. Растлителем — да.
Даже если девушка сама инициировала связь, даже если её тело физиологически готово к соитию, есть закон. По закону, преступным является половое сношение (гетеро- или гомосексуальное) лица, достигшего 18-летнего возраста с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста.
Крупнов нарушил закон УК РФ и должен за это ответить. Но дело даже не в законе, а в этом общепринятом, но лично у меня вызывающем отвращение: «Она сама хотела».
Вот именно это «она сама хотела» мы обязаны выбить из мужиков, вселив в них страх неминуемого наказания за их вполне понятный и естественный инстинкт вдуть тёлочке помоложе, если та созрела.
Сношая несовершеннолетнюю, опытный мужик думает лишь об удовлетворении своей похоти. Ему — круто, хорошо, приятно. Он реализует свои сексуальные фантазии.
И девушке-то, возможно, тоже хорошо и приятно. Я этого не исключаю.
Но есть одно «но»: такая связь нарушает нормальное психосексуальное развитие несовершеннолетнего или несовершеннолетней, закладывая на всю оставшуюся жизнь нездоровый формат сексуальных и романтических отношений.
В переводе на понятный: 15-летняя девушка, вступившая в связь с мужиком за 30, с большой долей вероятности, застрянет в формате «папа-дочка» или «учитель-ученица» на долгие годы, а, может, и на всю жизнь.
Чем плох такой формат, надеюсь, объяснять не нужно? Вы же все понимаете, чем? Или всё-таки нет?
Хорошо ли для женщины быть вечной «ученицей»? Допустима ли, по-вашему, связь пожившего мужика за 30 с девчонкой, которая ещё и школу не окончила?
Почему?
Я вас слушаю очень внимательно.
Источник: Лена Миро
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