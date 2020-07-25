 

Личное: Когда ему — 33, а ей — 15

25.07.2020, 1:56, Разное

Александр Крупнов — звёздный фитнес-тренер и абсолютный чемпион России по бодибилдингу — задержан по обвинению в растлении несовершеннолетней.


Фото: Соцсети

По данным следствия, 33-летний Крупнов встречался с 15-летней школьницей, как минимум, 3 раза. Встречи проходили на его территории.

Мужик и десятиклассница познакомились в соцсетях. Завязалась переписка. Встретились.

Однако переписку запалила мать девушки и обратилась в полицию.

 Когда полицейские пришли к Крупнову домой, он отказался открывать им дверь. Пришлось взламывать. Видимо, очень испугался, и по вполне понятным причинам: сейчас ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Я ещё вчера обратила внимание на это дело, когда увидела в Телеграме ссылку на пост Ефима Шифрина. Этот пост, который, по моему мнению, поддерживал Крупнова, позже был удалён.


Фото: Соцсети

«Шапочно зная Сашу по спортзалу, никак не могу представить его насильником и растлителем», — цитирует пост Шифрина «Московский комсомолец».

Считаю ли я Крупнова насильником и растлителем?

Насильником — нет, если секс был по взаимному согласию. Растлителем — да.

Даже если девушка сама инициировала связь, даже если её тело физиологически готово к соитию, есть закон. По закону, преступным является половое сношение (гетеро- или гомосексуальное) лица, достигшего 18-летнего возраста с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста.

Крупнов нарушил закон УК РФ и должен за это ответить. Но дело даже не в законе, а в этом общепринятом, но лично у меня вызывающем отвращение: «Она сама хотела».

Вот именно это «она сама хотела» мы обязаны выбить из мужиков, вселив в них страх неминуемого наказания за их вполне понятный и естественный инстинкт вдуть тёлочке помоложе, если та созрела.

Сношая несовершеннолетнюю, опытный мужик думает лишь об удовлетворении своей похоти. Ему — круто, хорошо, приятно. Он реализует свои сексуальные фантазии.

  И девушке-то, возможно, тоже хорошо и приятно. Я этого не исключаю.  

Но есть одно «но»: такая связь нарушает нормальное психосексуальное развитие несовершеннолетнего или несовершеннолетней, закладывая на всю оставшуюся жизнь нездоровый формат сексуальных и романтических отношений.

В переводе на понятный: 15-летняя девушка, вступившая в связь с мужиком за 30, с большой долей вероятности, застрянет в формате «папа-дочка» или «учитель-ученица» на долгие годы, а, может, и на всю жизнь.

  Чем плох такой формат, надеюсь, объяснять не нужно? Вы же все понимаете, чем? Или всё-таки нет?

Хорошо ли для женщины быть вечной «ученицей»? Допустима ли, по-вашему, связь пожившего мужика за 30 с девчонкой, которая ещё и школу не окончила?

Почему?

  Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро





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