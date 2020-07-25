Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение

25.07.2020, 1:42, Разное

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

На первом этапе перелеты за границу будут осуществляться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24» уточнила, что РФ с 1 августа откроет границы пока только с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Прибывающие в Россию должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который был сделан не позже чем за 72 часа до прилета.

По словам Голиковой, власти также ведут переговоры о возобновлении полетов еще примерно с 30 государствами.

Мишустин объяснил, что при принятии решения о возобновлении полетов за рубеж власти руководствовались данными о ситуации по коронавирусу в других странах, а также принципом взаимности. По словам главы кабмина, это решение позволит в том числе ускорить возвращение россиян из-за рубежа.

Из-за пандемии коронавируса РФ приостановила международное авиасообщение в конце марта. С 15 июля власти начали переговоры о возобновлении полетов за границу. Голикова говорила, что летать можно будет только в страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения COVID-19 не будет превышать 1.

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