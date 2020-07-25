 

План Трампа стремятся признать неконституционным

25.07.2020, 1:11, Новости дня

Коалиция 35 штатов, городов и округов США подали коллективный иск в суд. Они требуют признать незаконным план президента Дональда Трампа, который не будет учитывать численность нелегальных иммигрантов при расчете количества мест, выделяемых штатам в Палате представителей Конгресса США.

Численность населения США будет установлена по итогам проходящей переписи. Критики Трампа заявили, что это решение президента рассчитано, чтобы помочь Республиканской партии.

План Трампа, о котором было объявлено во вторник, исключит несколько миллионов нелегальных иммигрантов, живущих в США, из расчета количества конгрессменов, положенных каждому штату – количество конгрессменов зависит от численности населения штата. В результате, демократы, представляющие штаты, где проживает большое количество нелегальных иммигрантов, могут потерять несколько мест в Конгрессе. Кроме того, этот план будет применяться при расчете количества выборщиков в Коллегии выборщиков, которые будут выбирать президента по итогам выборов 2024 и 2028 годов.

Истцы утверждают, что план Трампа неконституционен, поскольку перепись должна учитывать всех жителей США, вне зависимости от их юридического статуса.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Трамп подписал указ о защите памятников от вандалов в США

13.07 / Рогозин назвал американские космические корабли гламурными

22.07 / Безработица и урезание зарплат вгоняют США в глубокий экономический кризис

16.07 / Подмосковье перешло к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

30.06 / Итоговая явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 93%

06.07 / Экс-муж Поклонской баллотируется на пост “мэра” Севастополя от партии племянника Путина

24.06 / Анонсирован прямой эфир с главой Бурятии о ситуации с коронавирусом

19.07 / Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником

29.06 / Рейтинг Зеленского в июне упал до 38% – опрос

15.07 / Суд отверг соглашение о компенсациях обвинителям Харви Вайнштейна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска