План Трампа стремятся признать неконституционным

25.07.2020, 1:11, Новости дня

Коалиция 35 штатов, городов и округов США подали коллективный иск в суд. Они требуют признать незаконным план президента Дональда Трампа, который не будет учитывать численность нелегальных иммигрантов при расчете количества мест, выделяемых штатам в Палате представителей Конгресса США.

Численность населения США будет установлена по итогам проходящей переписи. Критики Трампа заявили, что это решение президента рассчитано, чтобы помочь Республиканской партии.

План Трампа, о котором было объявлено во вторник, исключит несколько миллионов нелегальных иммигрантов, живущих в США, из расчета количества конгрессменов, положенных каждому штату – количество конгрессменов зависит от численности населения штата. В результате, демократы, представляющие штаты, где проживает большое количество нелегальных иммигрантов, могут потерять несколько мест в Конгрессе. Кроме того, этот план будет применяться при расчете количества выборщиков в Коллегии выборщиков, которые будут выбирать президента по итогам выборов 2024 и 2028 годов.

Истцы утверждают, что план Трампа неконституционен, поскольку перепись должна учитывать всех жителей США, вне зависимости от их юридического статуса.