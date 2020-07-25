В мире за сутки COVID-19 выявили у 284 тыс. человек. Это абсолютный антирекорд

25.07.2020, 1:06, Новости дня

В мире установлен новый антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 24 июля.

За последние сутки выявлено 284 196 больных с COVID-19, общее их число с начала эпидемии достигло почти 15,3 млн.

Предыдущий антирекорд датирован 18 июля. Тогда за 24 часа выявили почти 260 тыс. больных.

По данным на 24 июля, умерли в мире за сутки 9753 пациента с COVID-19. Больше было только 17 апреля – 12 451.

В десятку стран с наибольшим количеством выявленных случаев коронавирусной инфекции входят (по мере уменьшения) США, Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 24 июля общее количество инфицированных коронавирусом составляет 62 823. 1571 пациент умер, 34 886 человек вылечились.