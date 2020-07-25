Англичанка гадит

25.07.2020, 0:35, Разное

На этот раз не только России, но и собственным элитам.

Неожиданным оказался долгожданный доклад «Россия» парламента Великобритании о вмешательстве РФ в политику Соединенного Королевства. Главной мишенью парламентского расследования оказалось не столько объемное российское вмешательство в британскую политическую жизнь, сколько слабый, совершенно неадекватный ответ на него британской политической системы.

Протестующий британец с плакатом «Спасибо за доведенный до конца русский Брексит». Фото: Reuters

Что касается претензий к России, почти ничего нового в открытой части доклада не оказалось: кибернетическая угроза, дезинформация, «кампании влияния», спецоперации в социальных медиа, роль российских экспатриантов, деятельность «проводников» русской политики…

А вот в отношении британской политической элиты, служб безопасности и разведывательного сообщества в докладе содержатся, можно сказать, сенсационные выводы. Как пишет «Файнэншл Таймс»,

«весь политический класс Великобритании, ее спецслужбы, финансовая и профессиональная сфера услуг оказались под таким же прицелом, как и Москва».

Главной сенсацией расследования стало громкое заявление парламентариев о том, что сменяющие друг друга правительства, несмотря на многочисленные сообщения о попытках РФ повлиять на референдум о независимости Шотландии еще в 2014 году, а затем и на референдум в ЕС два года спустя, отказались инициировать соответствующие расследования. Министры «не видели российского вмешательства потому, что не хотели видеть», — сказал один из членов комитета.

«Не интересовались потому, что боялись ответа», — подвела итог прямой трансляции пресс-конференции парламентариев популярная британская радиостанция LBC.

И даже после того, как стало известно, что в июле 2016 года РФ якобы взломала электронную почту Демократической партии США и что британское «правительство с запозданием осознало уровень угрозы, которую может представлять РФ в этой области», никаких специальных мер, по мнению авторов доклада, предпринято не было.

Британские спецслужбы тоже, очевидно, не взяли на себя такую инициативу. 20 лет назад MI5 (британская контрразведка) тратила на «работу» с враждебной деятельностью государств (например, России, Китая и Ирана) 20% своих средств, а в 2008–2009 годах только 3%. На первый запрос о «русском следе» MI5 отделался отпиской в шесть строк. Представитель комитета заявил, что вопрос о российском вмешательстве в выборы рассматривался как «горячий картофель», и ни одна организация не была в нем заинтересована. Вместо защиты демократических процессов в Великобритании британские спецслужбы рассматривали свою работу как простое информирование министров, критикует спецслужбы леволиберальная «Гардиан».

Парламентский комитет утверждает, что Британия давно стала «одной из главных западных разведывательных мишеней России», а российское влияние уже является «новой нормой». Это неудивительно, отмечается в докладе, так как Великобритания на протяжении десятилетий «приветствовала огромные российские деньги, не задавая особо вопросов, если таковые вообще были, об их происхождении».

В результате был создан «так называемый лондонский прачечный клуб по отмыванию денег» — «Лондонград».

В докладе ярко рассказывается, что русские деньги текли по венам британского истеблишмента: PR-компании, благотворительные организации, политические структуры, академические и культурные учреждения — все они были желающими получить российские деньги, внося свой вклад в процесс «отмывания репутации» и усиления российского влияния.

Описано, как армия посредников, включая юристов, лоббистов, бухгалтеров, риэлтеров и пиарщиков, работает «сознательно или нет» в качестве фактических агентов российского государства.

«В Великобритании сформировалась крупная индустрия частных охранных услуг для обслуживания нужд российской элиты, в которой британские компании защищают олигархов и их семьи, ищут компромат на конкурентов, а иногда помогают отмывать деньги через офшорные подставные компании и фабрикуют отчеты due diligence (всесторонние отчеты об инвестиционных объектах), в то время как адвокаты обеспечивают юридическое сопровождение судебных разбирательств».

И хотя ни одного имени публично не было названо, можно предположить, что такая информация содержится в закрытой части доклада.

Борис Джонсон и Владимир Путин. Фото: EPA

Мало того, парламентский комитет предположил, что некоторые британские законодатели могут оказаться под влиянием Кремля.

«Примечательно, например, что ряд членов палаты лордов имеют деловые интересы, связанные с Россией, или работают непосредственно на крупные российские компании, связанные с российским государством», — говорится в докладе.

Ранний постсоветский период, отмечают авторы, «был временем надежды» Запада, который собирался, если не интегрировать Россию полностью, то найти в ней надежного партнера.

С середины 2000-х годов стало ясно, что история приняла другой оборот: «Россия, похоже, рассматривает внешнюю политику как игру с нулевой суммой: любые действия, наносящие ущерб Западу, которые она может предпринять, РФ считает в принципе для себя благоприятными», — говорится в докладе.

«Очевидно, что РФ в настоящее время представляет значительную угрозу для Великобритании по целому ряду направлений: от шпионажа до вмешательства в демократические процессы и до тяжких преступлений», — убеждены британские парламентарии.

Доклад предлагает многочисленные меры по формированию адекватного и своевременного ответа разведывательного сообщества и общества в целом. Среди рекомендаций комитета по разведке самым четким является требование разработки и введения нового законодательства. Службам безопасности должны быть предоставлены необходимые инструменты для борьбы с «очень способным противником», уточняют парламентарии, имея в виду новую законодательную базу для борьбы со шпионажем, незаконными финансовыми операциями российской элиты, а также «пособниками», которые поддерживают эту деятельность (другие детали пока не сообщаются).

Одной из мер может стать «капитальный ремонт» так называемой визовой программы для инвесторов, созданной для состоятельных людей, готовых инвестировать от двух млн фунтов в экономику Великобритании и открывающей дорогу к получению права на постоянное жительство. Комитет также предложил ужесточить требования к прозрачности деятельности членов палаты лордов вне парламента.

Документ, подготовленный комитетом по разведке и безопасности двух палат парламента, уже находится в свободном доступе в отредактированном в целях безопасности и сокращенном виде.

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В британской прессе широко обсуждается, что публикация так называемого «Русского доклада» была задержана премьер-министром Борисом Джонсоном накануне всеобщих выборов 2019 года. Как оказалось — на целых 9 месяцев. На выборы Джонсон вел свою партию под лозунгом «Осуществить Брексит», и ему, вероятно, не ко времени были дополнительные сомнения в результатах референдума, ведь тогда голоса распределились с минимальной разницей (52% на 48%). Политическая отсрочка публикации до сих пор вызывает жесткую критику оппозиции и части медиа.

Было вмешательство РФ в голосование на референдуме о выходе Великобритании из ЕС или нет — для консерваторов вопрос жизненно важный. Поэтому неудивительно, что правительство категорически отказало в «ретроспективной оценке референдума». И это плохое начало работы над ошибками во имя защиты британского демократического процесса, пишут в британских соцсетях.

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании