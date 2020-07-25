1 августа – День города Рыбинска

25.07.2020, 10:05, Главное

Теги: Выходные, Праздник

В этом году День города Рыбинска пройдет 1 августа. Его название – «Рыбинск. Старт на 950» – определил большой юбилей, который город отметит в 2021 году.

На формат проведения праздника оказал влияние ряд ограничительных мер. Его главной особенностью станет большое количество праздничных площадок, которые позволят максимально разобщить людей, не допуская большого стечения горожан на одной из них.

Со всеми мерами, продиктованными безопасностью в условиях коронавируса, состоится беговой полумарафон «Великий Хлебный путь». Также горожане увидят авиашоу и водный праздник. Торжественное мероприятие запланировано у ДС «Полёт». Площадь им. П.Ф.Дерунова отдана под народную сцену, а Красная площадь – под ярмарку народного творчества.

Новой площадкой праздника станет Никольский бульвар и улица Ломоносова. Здесь состоится семейный фестиваль «Вместе с папой». Карякинский сад будет творческой площадкой для рыбинских музыкантов и поэтов, а вечером концертную программу исполнит муниципальный оркестр им. Аркадия Шацкого.

Впервые в праздновании будет задействован Лозовский (Журавлевский) парк, где Музей Советской эпохи откроет интерактив «Назад в СССР».

Любителей театрального искусства ждет Театральный дворик. На перроне железнодорожного вокзала развернется историческая реконструкция, а на привокзальной площади состоится открытие нового объекта «Паровоз».

Традиционно в Волжском парке – молодежные программы. Музеи – музей фортепиано, музей адмирала Ушакова, музей-заповедник – готовят экспозиции, выставки и экскурсии. Также будут организованы интерактивные экскурсионные программы к памятнику археологии «Усть-Шексна» и теплоходные прогулки на Рыбинское водохранилище.

Одной из многочисленных площадок праздника будет фестиваль «Народная сцена» на площади Дерунова. Поздравить горожан своими творческими номерами могут все желающие. Заявку на участие в фестивале нужно подать до 29 июля.

Фестиваль в таком формате пройдет в Рыбинске впервые. Творческие люди, профессиональные или любительские коллективы, артисты могут подарить городу свое искусство. На сегодняшний день подано более 15 заявок от потенциальных участников.

– Праздничная программа на площади Дерунова начнется в 11 часов. Фитнес-клубы города ждут рыбинцев на зарядку. Обязательно удивит горожан гастрономический фестиваль. Для детей и взрослых будут организованы мастре-классы по кулинарии и прикладному творчеству. А также состоится благотворительный концерт «Мелодии добра» в поддержку Ивана Леонова, – рассказала Алена Иванова, директор Общественно-культурного центра.

Организаторы не забыли и про изобразительное искусство. В фестивале примут участие художники: любители и профессионалы. На площади Дерунова будут расположены баннеры, на которых команды-участницы (сейчас их более пяти) будут выполнять художественные полотна под общим названием «Рыбинская высота». Им предстоит отобразить, как Рыбинск выглядит сверху.

На Красной площади состоится фестиваль городского фольклора «Рыбинская ярманка». Он зародился в Рыбинске в 2016 году. Главный режиссер и идейный вдохновитель – музыкант Митя Кузнецов.

– Первого августа мы приглашаем жителей и гостей города на нашу ярманку. В течение всего дня на площади будут работать аттракционы «Закрутиха», старинные деревянные карусели и русские забавы для детей. А вечером вместе с ансамблем «Туда-Сюда» можно поучаствовать в дореволюционных танцах, – рассказал Митя Кузнецов.

Аттракционы и карусели будут работать на Красной площади с 10 до 19 часов. Дореволюционные танцы начнутся в 18 часов и продлятся до 20 часов.

Затем все желающие смогут спуститься к причалу. С 20:30 до 22:00 там состоится фолк-концерт. В нем примут участие этноПроект «КоленкорЪ», гусляр Егор Стрельников и ансамбль «Туда-Сюда».

На площади ДС «Полет» пройдет фестиваль ГТО в формате соревнований для горожан от 18 до 49 лет. Спортивное событие станет одной из площадок празднования Дня города. Фестиваль нацелен на приобщение рыбинцев к спорту, здоровому образу жизни, а также создание спортивной конкуренции между командами друзей и родственников.

Для участия в соревнованиях приглашаются команды из 8 человек. Предварительную е заявку необходимо отправить по электронной почте не позднее 27 июля вместе с медицинской справкой о допуске к тестированию.

1 августа впервые состоится Рыбинский фестиваль отцовства и крепкой семьи «Вместе с папой». Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города. Фестивальная площадка развернется на улице Ломоносова у торгового центра «Екатерининский пассаж».

Программа фестиваля организаторами задумана как спортивно-познавательная. С 15:00 и до вечера в створе улиц Ломоносова и Волжской набережной горожан и гостей Рыбинска ждут конкурсы, мастер- классы, веселые соревнования и семейный просмотр короткометражных фильмов.

В День города также состоится юбилейный, десятый Международный кинофестиваль «Свет миру». Торжественное открытие пройдёт с 18:00 до 19:00 по адресу: Волжская набережная, 109А, двор ТЦ «Екатерининский пассаж», затем до 22 часов начнутся уличные кинопоказы для жителей и гостей города.

На протяжении десяти лет при поддержке Рыбинской Епархии Русской Православной Церкви и Национального фонда поддержки правообладателей проводится показ доброго кино, подготовленного детьми и молодёжью со всего мира. На юбилейный кинофестиваль 2020 года были отобраны лучшие работы из 2835 заявок от представителей 120 стран – ожидается нешуточная конкуренция.

Традиционно в кинофестивале «Свет миру» участвуют и рыбинцы. На счету наших ребят множество номинаций, особенно результативными оказались ученики МОУ СОШ №12 и центра «Солнечный».

Фестиваль доброго кино станет отличным способом провести День города для всех любителей искусства и просто неравнодушных к детскому и молодёжному творчеству.

Завершит день концерт «У Парадной лестницы» и фестиваль фейерверков «Екатерининские шутихи» на набережной и большой фейерверк, отметили в пресс-службе администрации города.