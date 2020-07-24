Зеленский избежал суда и штрафа, в стамбульском соборе Святой Софии отслужили первый намаз. Главное за день

24.07.2020, 23:55, Новости дня

Облигации Зеленского

Печерский районный суд Киева закрыл административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, сославшись на иммунитет ответчика. Сам глава государства признавал, что не внес в декларацию сведения о продаже облигаций внутреннего государственного займа. НАПК выписало Зеленскому два административных протокола.

Что в черных ящиках?

Результаты расшифровки информации черных ящиков сбитого в Иране самолета “Международных авиалиний Украины” убедили всех участников расследования в том, что самолет сбили ракетой. Об этом заявили в МИД Украины.

Delfi не подняли

Очередная попытка поднять на киль затонувший возле Одессы танкер Delfi не увенчалась успехом. Тем временем рядом с танкером обнаружено новое топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м².

Цепкало бежал

Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало покинул страну с детьми, опасаясь задержания. Он находится в Москве.

Святая София

Тысячи мусульман приняли участие в первом за 86 лет намазе, который отслужили в стамбульском соборе Святой Софии.