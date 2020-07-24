Зеленский избежал суда и штрафа, в стамбульском соборе Святой Софии отслужили первый намаз. Главное за день
24.07.2020, 23:55, Новости дня
Облигации Зеленского
Печерский районный суд Киева закрыл административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, сославшись на иммунитет ответчика. Сам глава государства признавал, что не внес в декларацию сведения о продаже облигаций внутреннего государственного займа. НАПК выписало Зеленскому два административных протокола.
Что в черных ящиках?
Результаты расшифровки информации черных ящиков сбитого в Иране самолета “Международных авиалиний Украины” убедили всех участников расследования в том, что самолет сбили ракетой. Об этом заявили в МИД Украины.
Delfi не подняли
Очередная попытка поднять на киль затонувший возле Одессы танкер Delfi не увенчалась успехом. Тем временем рядом с танкером обнаружено новое топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м².
Цепкало бежал
Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало покинул страну с детьми, опасаясь задержания. Он находится в Москве.
Святая София
Тысячи мусульман приняли участие в первом за 86 лет намазе, который отслужили в стамбульском соборе Святой Софии.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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