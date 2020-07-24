“ПриватБанк” заявил, что Коломойский и Боголюбов отмыли в США $760 млн

24.07.2020, 23:55, Новости дня

“ПриватБанк” утверждает, что его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли в США сотни миллионов долларов, выведенных из финучреждения. Об этом сообщает “Радіо Свобода” со ссылкой на измененный иск украинского банка, поданный в суд штата Делавэр 21 июля.

После проверки банковских документов в “ПриватБанке” считают, что экс-акционеры отмыли $660 млн через группу американских компаний Optima и еще $100 млн через другие американские фирмы.

Банк требует от Коломойского и Боголюбова возмещения средств.

Первоначальный иск “ПриватБанк” подал в суд Делавэра в мае 2019 года, обвинив бывших владельцев в отмывании в США $623 млн. Дело находится в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, что еще $86 млн сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголюбов отмыли в 2008–2010 годах, выведя их на два офшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка “Ренессанс-капитал”. Как утверждается в иске, оба бизнесмена скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании; это произошло благодаря фиктивным займам, которые контролировавшийся ими “ПриватБанк” выдавал аффилированным с ними компаниям. Далее, утверждают истцы, эти средства легализовались в США через запутанную схему сделок.

“ПриватБанк” был национализирован 19 декабря 2016 года.

СМИ утверждали, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.