 

ЦИК анонсировал трехдневное голосование на выборах в сентябре

24.07.2020, 23:20, Разное

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней, передает ТАСС.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

При этом ЦИК предложит партиям и кандидатам при многодневных выборах в сентябре создать резерв наблюдателей. Памфилова напомнила, что сейчас партия или кандидат могут назначать не больше двух наблюдателей в один избирком. Однако это норма изменится при многодневном голосовании, заключила Памфилова.

По ее словам, неготовность работать на сентябрьских выборах в течение нескольких дней выразила только малая часть членов УИК, при этом у них есть право выйти из состава комиссий. «В любом случае большинство членов избирательных комиссий понимают эту задачу, понимают, что мы работаем в интересах наших избирателей», — пояснила Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что видеонаблюдение на выборах в сентябре будет работать практически во всех регионах, и пообещала, что оно будет «не хуже, чем на общероссийском голосовании, а где-то даже и лучше».

В единый день голосования 13 сентября в 18 регионах должны пройти прямые выборы губернаторов, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов. О том, что ЦИК собирается растянуть голосование на три дня, ранее сообщал РБК со ссылкой на источники.

На этой неделе Госдума в третьем чтении приняла законопроект, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение двух или трех дней. Такая инициатива появилась после голосования по поправкам к Конституции, которое шло в течение недели.

Источник: Новая газета





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