Стало известно о скором прибытии авианосной группы ВМС США в Средиземное море

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24.07.2020, 22:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАтомный авианосец ВМФ США «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) и еще 12 военных кораблей прибывают в Средиземное море, палубная авиация проведет учения с греческими ВВС, сообщил новостной портал Newsbomb.gr.

По сведениям портала, американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» с группой кораблей сопровождения в субботу войдет в Средиземное море через Суэцкий канал. Авианосец отправится в район к югу от греческого острова Крит, где будут проводиться совместные учения с ВВС Греции. «Дуайт Эйзенхауэр» будет находиться на границе греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). В учениях примут участие четыре пары самолетов F-16, которые вылетят из аэропорта Суда на острове Крит, а также четыре самолета F-18 с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», передает ТАСС.

По данным портала, это первое существенное вмешательство США после возникшей со вторника кризисной ситуации с Турцией, которое имеет особый символизм, поскольку оно происходит в то время, когда тревога в регионе не улеглась. Полагают, что этим шагом американцы хотят показать, что могут играть роль рефери и предотвратить любые наступательные действия, которые Турция может попытаться предпринять. Речь идет главным образом о переходе турецкого исследовательского судна Oruc Reis для поиска углеводородов в ИЭЗ греческого острова Кастеллоризо, что могло бы привести к вооруженному конфликту Греции и Турции.

По информации портала, греческий военный флот полностью развернут в Эгейском море и занимает ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей. В свою очередь турецкие ВС используют дроны для отслеживания позиций греческого флота. Недалеко от кипрского порта Ларнака находится французский фрегат, который также наблюдает за ситуацией.

Напомним, Кастелоризо – самый удаленный остров Греции – оказался в центре споров между Грецией и Турцией. Турция предупредила о сейсмических исследованиях к югу от греческих островов Родос и Кастелоризо и к юго-востоку от Крита с 21 июля по 2 августа. Греция в свою очередь повысила боеготовность вооруженных сил.

Турция утверждает, что греческие острова не имеют права на морской шельф и исключительные экономические зоны, Греция же, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, отстаивает обратное и заверяет, что готова отстаивать свои интересы, в том числе, если потребуется, с помощью вооруженных сил.

США призвали Турцию отменить исследования в спорных водах Средиземного моря.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции.

Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснял, что отношения Греции и Турции – это «мина замедленного действия под фундаментом НАТО».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за островка в Средиземном море может начаться большая война.





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