Мнение: Празднование Волынской резни

24.07.2020, 22:42, Разное

О том, как отреагировали в польских медиа на заявления украинского посольства, что в геноциде поляков бандеровцами виноваты сами поляки.

Памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине Волынской резни, остаются тяжелым испытанием для польско-украинских отношений. Посольство Украины в Польше в день памяти жертв Волынской резни разместило на своей странице в Facebook письмо, посвященное этому событию. В тексте говорится об «общей боли поляков и украинцев» и осуждении «любых проявлений насилия, ведущих к геноциду на этнической почве». Однако это заявление содержит и критику Польши, что породило бурное возмущение в польском обществе.

Во-первых, ответственность за произошедшее возлагается на власти предвоенной Польши, которые из-за «непродуманной национальной политики» через «репрессии, пацификации, разрушение храмов и мест памяти» пытались «стереть национальное самосознание украинцев».

Что, по мнению украинской стороны, создало «благоприятные условия для обострения чувства ненависти, которое впоследствии использовали для собственных целей советская и нацистская оккупационная власть во Второй мировой войне».

Во-вторых, в тексте говорится о том, что это привело «к гибели тысяч невинных людей — как поляков, так и украинцев и представителей других национальностей». Что, собственно, является попыткой уравнять как действия обеих сторон, так и количество жертв.

Все это вполне укладывается в официальный исторический нарратив современной Украины, согласно которому уничтожение польского мирного населения, устроенное украинскими националистами на Волыни и в Восточной Малопольше, была частью некой «Второй польско-украинской войны 1942–1947 годов», во время которой поляки и украинцы взаимно убивали друг друга и несли равные потери.

На публикацию никак не отреагировали официальные польские власти, однако она вызвала в стране волну возмущения среди националистов и патриотически настроенных деятелей и журналистов.

Христианское издание PCh24.pl разместило материал под заголовком «Виноваты все, только не украинцы? Шокирующая запись посольства в связи с годовщиной "кровавой недели"», где констатируется, что посольство Украины пытается выставить виновными за преступления в отношении поляков «власти II Речи Посполитой, сделавшие невыносимой жизнь украинского меньшинства».

«Смерть десяткам тысяч поляков из Волыни и Восточной Малопольши принесли сыны украинского народа, одержимые шовинистическим видением создания независимой Украины, "свободной" от ляхов — то есть поляков, а также евреев, армян и других народов, проживающих на Кресах II Речи Посполитой», — пишет автор.

Раскритиковало издание и попытки украинской стороны переложить ответственность за преступления на «советскую и нацистскую оккупационную власть».

Хотя, по мнению автора, «косвенная вина, особенно гитлеровского режима, неоспорима», так как украинские националисты «пользовались более или менее официальной поддержкой гитлеровского Третьего германского рейха».

«Поэтому размывание вины украинских националистов — не пришельцев из космоса, а сынов украинского народа — с помощью посольства иностранного государства в Республике Польша, и это в день поминовения ужасных преступлений, совершенных в отношении польского народа, следует признать за недипломатическое действие, а может, даже недружественный жест по отношению к Польше и полякам», — резюмирует автор.

В то же время правое издание Magna Polonia отмечает, что заявление опубликовано «посольством государства, которое официально прославляет нацизм и пытается силой навязать свой исторический нарратив, перекладывая ответственность за акты варварства в равной степени на поляков».

Автор статьи Леслав Бартницкий напоминает, что подобные жестокие преступления в отношении польского мирного населения и польских солдат происходили и во времена польско-украинской войны 1918–1919 годов, то есть еще до того, как Западная Украина вошла в состав II Речи Посполитой.

Он приводит в пример информацию, опубликованную в «Варшавском курьере» 22 мая 1919 года, относительно событий под Яворовым, где украинцы захватили польское подразделение, состоявшее из 125 легионеров. Яворовские крестьяне закололи вилами 64 легионеров и распороли им животы косами. А в статье от 21 мая 1919 года сообщается об убийстве в Гжибулковском лесу 67 человек, среди которых были женщины, дети и старики, являвшихся к моменту смерти заложниками.

Кроме того, по мнению автора, есть вопросы, на которые посольство Украины не сможет ответить.

«Если в самом деле польская администрация времен II Речи Посполитой так сильно достала ни в чем не повинных украинцев, то чем им вредили жители спорной территории, не являющиеся поляками, например, евреи?

Ведь герои под символами УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России — прим. RuBaltic.Ru) до начала массовых убийств в отношении поляков участвовали в убийствах евреев.

Второй вопрос, который напрашивается после прочтения текста посольства Украины, гласит: были ли предполагаемые обиды украинцев настолько велики, чтобы польские жертвы перед смертью должны были пережить пытки через изнасилование, набивание на заборы, сдирание кожи и так далее? Были ли предполагаемые обиды украинцев настолько велики, что в XXI веке польские жертвы не могут дождаться причитающихся им могил?

Националистическое издание Media Narodowe опубликовало видеоинтервью с историком профессором Католического университета в Люблине Влодзимежем Осадчим, который назвал запись украинского посольства скандальной и шокирующей. По словам профессора, бандеровский исторический нарратив полностью завладел украинской политикой и дипломатией.

«Перекладывание ответственности на жертв — это отбеливание преступников. Немыслимо, чтобы подобный нарратив немцы проводили по отношению к Гитлеру», — подчеркнул он.

В свою очередь политик из Конфедерации историк Анджей Запаловский прокомментировал публикацию украинского посольства и перефразировал ее часть с некоторым сарказмом.

«Следуя за ходом мысли посольства Украины в Польше, польское правительство должно (перефразируя) стоять на позиции, что причиной потери Крыма и части Донбасса "были непродуманная национальная политика властей Украины, проявленные украинскими политиками и осадниками в Крыму неуважение и пренебрежение к правам граждан России на культивирование собственных национальных и религиозных традиций".

Кстати, посольство Украины показало, как относится к чувствительности польского народа, не говоря уже о самом посыле этого текста, а именно — если кто-то к тебе относится пренебрежительно и проявляет неуважение, ты имеешь право убить его вместе с его семьей», — написал он на своей странице в Facebook.

Тему украинской публикации подняли и в польском Сейме. Так, депутат от Конфедерации Кристиан Каминьский 15 июля сделал формальный запрос о внесении в повестку проекта постановления по поводу «скандальных слов посла Украины в национальный день памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими шовинистами в отношении граждан II Речи Посполитой».

«Даже в такой день посол Украины настаивает на том, что на Волыни произошел не жестокий геноцид мирного населения со стороны шовинистических боевиков, а симметричный конфликт», — заявил он с трибуны Сейма, добавив, что украинский посол Андрей Дещица должен быть немедленно вызван в МИД для дачи объяснений.

Однако спикер Сейма Эльжбета Витек, представляющая правящую партию «Право и справедливость» («ПиС»), не поддержала предложение Каминьского. Тогда политик заручился поддержкой депутатов и выдвинул на следующий день проект резолюции.

В документе выражена «глубокая обеспокоенность заявлением посла Украины Андрея Дещицы», который в записи от 11 июля 2020 года «пытается представить трагическую историю резни на Волыни как симметричный польско-украинский конфликт».

В рамках резолюции ее авторы напоминают, что «11 и 12 июля 1943 года <…> УПА совершила скоординированное нападение на польских жителей около 150 населенных пунктов во Влодзимежском, Гороховском, Ковельском и Луцком повятах. Акция стала кульминацией продолжавшейся с начала 1943 года волны убийств и изгнания поляков из их домов, в результате чего на Волыни и в Восточной Малопольше погибло от 100 до 200 тысяч поляков».

По мнению авторов документа, «эти события имели характер односторонней агрессии против польского населения, геноцида с особой жестокостью».

Поэтому «следует дождаться полностью однозначного осуждения [этих событий] со стороны историков и властей Украины, и любые попытки оправдания или изменения этой позиции будут восприняты властями Республики Польша как попытка одобрения шовинизма, направленного против Польши и польского меньшинства на Украине».

Текст проекта подытожен условиями: «Сейм Республики Польша призывает власти Украины к решительному отмежеванию от высказывания Андрея Дещицы, к публикации официальной ноты с извинениями и публикации ноты, уточняющей отношение украинского государства к убийствам, совершенным украинскими шовинистами».

Проект подписали депутаты Конфедерации, Польской крестьянской партии и даже двое депутатов от правящей партии «ПиС».

Следует, однако, отметить, что данная резолюция вряд ли имеет шансы быть принятой в польском Сейме, так как абсолютным большинством в нем обладает партия «ПиС», которая ранее уже показала свое нежелание поднимать тему национальной исторической памяти Украины о событиях Волынской резни.

Правящие польские элиты уже много лет следуют в фарватере внешней политики Вашингтона и готовы любой ценой поддерживать киевский режим, не считаясь с мнением собственных граждан.

Тем более что в данный момент это мнение не имеет для них никакого значения. Президентские выборы только что прошли, а ближайшие выборы в парламент состоятся через три года.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20200723-vinovaty-vse-krome-ukraintsev-v-polshe-vozmutilis-opravdaniem-volynskoy-rezni/ – цинк