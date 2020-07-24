 

Бегать не обязательно: Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья и похудения

24.07.2020, 21:53, Разное

Эксперты рассказали о пользе ходьбы для здоровья, предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и похудения. По сравнению с бегом этот вид физической активности не имеет противопоказаний и оказывает меньшую нагрузку на суставы.
Специалисты подчеркивают, еще в 2016 году исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии обнаружили, с помощью ходьбы можно более эффективно предотвращать болезни сердца, нежели занятиями бегом. Благодаря активным прогулкам на свежем воздухе активируется кровоток, укрепляется сердце и кости, повышается тонус мышц, улучшается сон и функционирование легких.

Ходьба помогает избавиться от лишнего веса, поскольку за час прогулки быстрым шагом в среднем сжигается около 300-400 ккал. Также такой вид активности способствует снятию напряжения и избавлению от стресса. Для достижения результата необходимо ежедневно быстро ходить на протяжении 30-60 минут на расстояние 6-10 километров. При беге и активной ходьбе задействуются одни и те же мышцы, однако противопоказаниями для бега являются лишний вес, заболевания сердца и сосудов, проблемы с суставами, в то время как для ходьбы практически не существует ограничений. Такой вид активности необходим для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, а также страдающих астмой и сахарным диабетом.





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