 

Илон Маск назвал глупыми людей, не верящих в превосходство искусственного интеллекта

24.07.2020, 21:53, Разное

Илон Маск назвал глупыми людей, не верящих в опасность искусственного интеллекта для человечества в будущем. Предприниматель полагает, переоценка собственного людского разума может привести к катастрофе.
Илон Маск уверяет, искусственный интеллект серьезно и реально угрожает человечеству, однако многие не желают видеть масштабы проблемы. Компьютерный разум способен занять место человека в цивилизационной иерархии, и тогда люди уже не смогут «выйти за пределы отведенных в зоопарках вольеров». По мнению предпринимателя, из-за алгоритмов даже может начаться Третья мировая война, и произойти полное уничтожение человечества. Маск подчеркнул, опасность искусственного интеллекта превышает угрозу от ядерной бомбы, о чем он твердит уже в течение 10 лет. Глава Tesla призывает задуматься о том, что компьютер в будущем способен стать «намного умнее даже самых умных людей».

Позицию Маска разделили некоторые его коллеги, однако многие с ним абсолютно не согласны, считая искусственный интеллект «добром» для человечества.





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