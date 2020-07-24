Мнение: Тест №19. Психоалхимия. Разморозка

24.07.2020, 21:50, Разное

Начинается продажа мест на новый тест.

Место можно купить здесь.

Тестирование состоится 26-го июля 2020 года в 13-00 по Москве.

Темой тестирования будут изменения состояния поля при разном уровне границ.

Вам будет предложено рассмотреть 4 похожих ситуации и по динамике определить: рапан, рыба, нерыба или рыбак перед вами. Вы должны будете решить 5 заданий, среди которых будут графические схемы.

Я надеюсь, что после этого тестирования мы приблизимся к пониманию законов поля, к пониманию того, как рыбалка меняет поле, и сможем решать задачи про нерыб и рыбаков.

До сих пор у моих комментаторов и читателей получается разбираться в историях рапанов и более-менее – в историях рыб. Но мы должны активней переходить к историям нерыб и начинать разбирать письма на эту тему чаще.

Именно поэтому я предлагаю пройти всем желающим установочный тест и надеюсь, что это даст участникам опору для решения будущих задач и для работы над своими собственными отношениями.

Традиционно предлагаю поделиться ожиданиями тех, кто успел купить место.

Какие планы на тест, друзья?