 

США оценили идею РФ и Китая по запрету на оружие в космосе

24.07.2020, 21:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСоединенные Штаты считают плохим предложение РФ и Китая о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе, сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Форд в ходе брифинга высказался о российско-китайском проекте договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы в отношении космических объектов, передает ТАСС.

Он прокомментировал российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также о глобализации политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе.

Российская и китайская сторона в данном случае выдвигают «плохие идеи о контроле над вооружениями в космосе», сообщил Форд.

В Пентагоне заявляли, что в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

Россия также обвиняла США в милитаризации космоса. В июле космическое командование США заявило, что Москва якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. В МИД назвали эти обвинения антироссийским выпадом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, Почему Вашингтон так недоволен секретным российским спутником.





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