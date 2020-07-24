Зеленский надеется на подписание соглашения о взаимном прекращении огня в Донбассе

24.07.2020, 21:44, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении подписать соглашение о полном прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Как передаёт NewsOne, по мнению Зеленского, в случае если соглашение будет подписано всеми лидерами стран нормандской четвёрки, это повысит статус этих договоренностей.



Reuters

Владимир Зеленский заявил о намерении подписать соглашение о полном прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Как пишет NewsOne, об этом сообщили в пресс-службе Офиса украинского президента.

Зеленский считает, что данное соглашение должно быть подписано всеми участниками нормандской четвёрки и вступить в силу с 27 июля 2020 года.

«У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ, и которые договорились об очень серьёзном шаге для всей нашей страны — постоянное прекращение огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны — Украина, Франция, Германия и РФ — подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня», — сказано в сообщении.

Также по мнению Зеленского, в случае если соглашение будет подписано лидерами стран нормандской четвёрки, это повысит статус этих договоренностей.