 

Украинцам предложили порадовать близких сертификатом на тюремную камеру

24.07.2020, 21:44, Новости дня

Теперь украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в СИЗО. Как пишет «СТРАНА», министр юстиции Украины Денис Малюська уточнил, что сертификаты действуют только в течение 6 месяцев после покупки, и если за это время одаряемый не попадёт в изолятор, средства зачислятся в специальный благотворительный фонд.


Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська объявил, что отныне украинцы могут приобретать подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах. Как пишет «СТРАНА», соответствующий пост Малюська опубликовал в Facebook.

«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Всё ещё раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах», — написал Малюська. 

«Я не уверен, есть ли где-то в других странах платные камеры в следственных изоляторах, а вот подарочные сертификаты — точно наш эксклюзив! Помните, сертификат действует только в течение 6 месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадёт в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору», — написал министр. 

Также Малюська перечислил преимущества, которые, на его взгляд, предоставляются тем, кто находится в СИЗО. По его мнению, это расположение в центре города, круглосуточная охрана, уменьшенные риски подхватить коронавирус, возможность отвлечься от социальных сетей и гаджетов и трёхразовое питание.

Министр напомнил, что платные камеры есть в СИЗО Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска и Днепра.





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