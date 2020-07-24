Эксперты объяснили появление северокорейских «кораблей-призраков» у берегов Японии

24.07.2020, 21:44, Новости дня

Международная организация Global Fishing Watch выдвинула «убедительное» объяснение появления лодок с мёртвыми рыбаками из Северной Кореи у побережья Японии, пишет CNN. Эксперты организации, утверждают, что всему виной китайский промысел в северокорейских водах, вынуждающий местных рыбаков заплывать далеко от берега, в российские и японские воды.



Reuters

В течение многих лет к северному побережью Японии прибивало рыбацкие лодки с мёртвыми рыбаками из Северной Кореи. А в 2017 году ситуация достигла беспрецедентных масштабов — к берегу прибило более 100 лодок с 35 телами на борту.

Как пишет CNN, долгое время никто не мог объяснить, с чем связан рост числа кораблекрушений. Береговая охрана Японии предполагала, что виноваты плохие погодные условия. В свою очередь, эксперты были убеждены, что «корабли-призраки» появляются из-за стареющего рыболовецкого флота Северной Кореи.

Тем не менее исследование международной некоммерческой организации Global Fishing Watch выдвигает новое, «убедительное» объяснение. Так, по мнению экспертов организации, виноваты китайские «тёмные рыболовные флоты».

Авторы доклада, используя спутниковые технологии для анализа морских перевозок в северо-восточной Азии в 2017 и 2018 годах, обнаружили, что сотни китайских рыболовецких судов ходили в территориальных водах Северной Кореи. Это позволило исследователям предположить, что китайские корабли незаконно ловили рыбу, вытесняя плохо оборудованный северокорейский флот дальше от своих берегов, в российские и японские воды.

Как отмечается на сайте телеканала, экспорт рыбы и морепродуктов Северной Кореей или продажа лицензий на промысел в водах страны является нарушением международного права. Так, в 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую торговлю северокорейской рыбой в ответ на проведённые Пхеньяном испытания баллистических ракет.

Однако, согласно докладу Global Fishing Watch, санкции не помешали около 900 китайским судам в тот же год и 700 кораблям в следующем году ловить рыбу в северокорейских водах.

По данным организации, за это время китайским рыболовам удалось поймать более 160 тыс. тонн одного из самых ценных морепродуктов в регионе, тихоокеанского кальмара. Это больше, чем улов Южной Кореи и Японии вместе взятых за тот же период времени. При этом приблизительная стоимость незаконного улова Китая составляет более $440 млн.

Тем не менее, как отмечает CNN, Северной Корее частично удалось вернуть прибыль, продавая права на рыбный промысел. В частности, согласно отчёту ООН, в 2018 году Пхеньян заработал примерно $120 млн, продавая или передавая права в нарушение санкций.

Старший научный сотрудник Global Fishing Watch Джайюн Пак отметил, что суда, которые они обнаружили у берегов Северной Кореи составляют «около трети всего рыболовецкого флота Китая в дальних водах».

«Это самый крупный известный случай незаконного рыбного промысла, осуществляемого судами одной страны в водах другой страны», — приводит CNN слова Пака.

При этом телеканал отмечает, что в водах Северо-Восточной Азии в последние годы наблюдается резкое сокращение рыбных запасов. По данным Global Fishing Watch, с 2003 года запасы тихоокеанских кальмаров в водах Южной Кореи упали на 80%, а в водах Японии — на 82%.

Эксперты указывают на огромные масштабы рыбной ловли как на одну из главных причин. Однако, как отмечает Пак, климатические изменения также влияют на нерест и миграцию подводных обитателей.

Кроме того, такой незаконный вылов рыбы лишает доходов местных рыбаков и их семьи, а также может привести к росту пиратства, пишет CNN.