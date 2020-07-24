Иран пообещал отреагировать на “авантюру” американских истребителей

24.07.2020, 21:35, Новости дня

Иран пообещал “твердо и адекватно” отреагировать на инцидент, произошедший накануне в воздушном пространстве Сирии, когда американский истребитель якобы опасно сблизился с иранским пассажирским самолетом. Как сообщает иранское агентство Mehr, об этом заявил 24 июля официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави.

Он сказал, что Тегеран отреагирует на “авантюру” американских военных, “когда придет время”.

Вечером 23 июля иранские СМИ сообщили, что в небе над Сирией истребитель опасно сблизился с иранским пассажирским авиалайнером. Чтобы избежать столкновения, пилоту пассажирского самолета пришлось маневрировать, из-за чего несколько пассажиров получили травмы.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан заявил, что истребитель F-15 сил международной коалиции в Сирии провел стандартную визуальную проверку пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии – примерно 1000 метров. Целью проверки было обеспечение безопасности персонала коалиции в гарнизоне Аль-Танф. Как только пилот F-15 идентифицировал самолет как пассажирский самолет Mahan Air, он сразу же удалился от лайнера, отметил Урбан.