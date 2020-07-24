 

“Многие лезут туда, где можно попиариться”. Полковник СБУ прокомментировал участие Авакова в освобождении заложников

24.07.2020, 21:35, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не должен был участвовать в операции по освобождению заложников из автобуса, который 21 июля захватывал в Луцке Максим Кривош.

Об этом народный депутат от “Голоса”, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко заявил “Фактам” в интервью, которое было опубликовано 24 июля.

“Если проанализировать координацию и общее планирование конкретной операции в Луцке… Не должен был министр внутренних дел заниматься этим делом, оно не входит в его обязанности. Это парафия Службы безопасности. Но почему-то многие у нас лезут туда, где можно набрать побольше баллов на будущее и попиариться”, – сказал он.

По словам нардепа, в Украине есть силы и средства для борьбы с терроризмом.

“Существует Антитеррористический центр, есть спецназ, причем один из лучших в мире, не побоюсь этого утверждения. Из всей этой истории надо извлекать уроки и делать выводы. …В СБУ работает целый департамент по борьбе с терроризмом, в каждом областном управлении есть аналогичные отделы и антитеррористические центры. Словом, структура и институции выстроены, но проблема в персоналиях и их способности использовать имеющийся потенциал грамотно и эффективно”, – отметил Костенко.

Он также выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило принимать участие в переговорах с Кривошем.

“На месте президента я не вел бы переговоры. Террористы должны понимать: если они пошли на такое, то с ними будут разговаривать спецслужбы, и если не договорятся, то они будут иметь дело со специальными подразделениями этих спецслужб, а не с президентом”, – объяснил полковник СБУ.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек.

После захвата Аваков вылетел в Луцк. Главы СБУ Ивана Баканова там не было.

Вечером террорист сдался после того, как Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм “Земляне”. После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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