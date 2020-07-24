Мнение: Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

24.07.2020, 21:35, Разное

В Севастополе прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Из новшеств – как пишут местные телеграм-каналы, будет торжественный подъем копий флагов с линкора императорского флота "Императрица Мария" (который взорвался в Севастопольской бухте во время Первой мировой войны) и гвардейского крейсера "Красный Кавказ".