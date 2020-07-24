Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса

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24.07.2020, 21:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВакцинацию от новой коронавирусной инфекции планируется проводить бесплатно, прививочная кампания начнется сразу, как только вакцина будет готова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вся вакцинация будет бесплатной, вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать. Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние», – сообщил мэр Москвы в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

По его словам, число выявленных больных в РФ растет, но тренды идут на снижение. На тестирование в Москве за пятницу записались порядка 50 тыс. человек.

Глава города отметил, что количество проводимых тестирований будет увеличиваться в связи с учетом выезда россиян в другие страны, информирует ТАСС.

Премьер Михаил Мишустин заявлял, что четыре российские вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум вакцинам испытания находятся на финальной стадии.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает.





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