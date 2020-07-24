 

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как определить у себя ожирение

24.07.2020, 21:30, Разное

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как самостоятельно определить наличие у себя ожирения. По словам специалиста, объем живота на уровне пупка у мужчин не должен быть более 94 сантиметров, а у женщин — 80 сантиметров.
Людмила Денисенко подчеркнула, показатели выше этих цифр обозначают ожирение. Об избыточном весе также указывает размер складок кожи под лопатками – если они выступают из обхвата двумя пальцами. Наиболее точно узнать о наличие ожирения можно с помощью измерения состава тела специальным прибором, определяющим точное количество в организме жира, мышц и жидкости. Этот метод называется биоимпедансометрией. По мнению специалиста, при наличии от 3 до 5 килограмм лишнего веса, проблема носит «только эстетический характер», и решается с помощью физических нагрузок и правильного питания. Если избыточного веса больше, диетолог советует проконсультироваться с доктором для определения необходимых обследований, а также корректировки питания и физической нагрузки. Возможными причинами набора веса может быть дефицит витаминов группы B, С, D, A, Омега-3, и проблемы с гормонами.

Ранее руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, Виктор Тутельян рассказал о наличии у около 60 % россиян избыточной массы тела, а у четверти – ожирения, являющихся фактором риска возникновения сахарного диабета и болезней сердца и сосудов.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / “Тотальная слежка”: Шукшина заявила об электронных ошейниках

01.07 / Мнение: США не смогут купить С-400 у Турции

19.07 / Мнение: “Вкл” и “выкл”

17.07 / Личное: Некрасивая несмотря ни на что

15.07 / Натали Портман ждет третьего ребенка: фотодоказательство

30.06 / Новый поворот: Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

30.06 / Медики назвали 9 трав с доказанной наукой пользой для здоровья

24.06 / Мнение: В окружении ненависти

23.07 / Препараты от эректильной дисфункции могут помочь в лечении болезни Альцгеймера

15.07 / Мнение: А у вас доллар по 80! Демократия в России снова в опасносте!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска