Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как определить у себя ожирение

24.07.2020, 21:30, Разное

Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как самостоятельно определить наличие у себя ожирения. По словам специалиста, объем живота на уровне пупка у мужчин не должен быть более 94 сантиметров, а у женщин — 80 сантиметров.

Людмила Денисенко подчеркнула, показатели выше этих цифр обозначают ожирение. Об избыточном весе также указывает размер складок кожи под лопатками – если они выступают из обхвата двумя пальцами. Наиболее точно узнать о наличие ожирения можно с помощью измерения состава тела специальным прибором, определяющим точное количество в организме жира, мышц и жидкости. Этот метод называется биоимпедансометрией. По мнению специалиста, при наличии от 3 до 5 килограмм лишнего веса, проблема носит «только эстетический характер», и решается с помощью физических нагрузок и правильного питания. Если избыточного веса больше, диетолог советует проконсультироваться с доктором для определения необходимых обследований, а также корректировки питания и физической нагрузки. Возможными причинами набора веса может быть дефицит витаминов группы B, С, D, A, Омега-3, и проблемы с гормонами.

Ранее руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, Виктор Тутельян рассказал о наличии у около 60 % россиян избыточной массы тела, а у четверти – ожирения, являющихся фактором риска возникновения сахарного диабета и болезней сердца и сосудов.