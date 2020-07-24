 

США предложили РФ создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

24.07.2020, 21:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВашингтон предлагает Москве создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе, сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

«Канал связи не обязательно должен быть многосторонним. Более реально начать с двустороннего канала. С учетом того, что РФ делает странные и опасные вещи на орбите, в том числе последние две недели, у нашего оператора должна быть возможность связаться с их оператором по мере того, как возникают потенциальные проблемы и может произойти недопонимание», – приводит его слова РИА «Новости».

Форд уточнил, что эта тема будет обсуждать на следующей неделе на переговорах экспертов двух стран в Вене.

Он также выразил надежду, что встреча позволит прояснить политику сторон в отношении космоса и «продвинуться вперед в вопросе разработки норм ответственного поведения в этой очень важной сфере».

Форд выразил надежду на то, что первая с 2013 года официальная двусторонняя встреча по безопасности в космосе будет интересной и продуктивной. По его словам, с американской стороны в ней будут принимать участие межведомственная делегация с представителями Госдепартамента, минобороны, минэнергетики, совета национальной безопасности и космических сил.

15 июля Минобороны России сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, который с близкого расстояния обследовал другой российский аппарат.

После этого космическое командование США заявило, что РФ в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. Утверждается, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, обозначенный в каталоге Космического командования США под номером 45915. Этому объекту в США уделяют особое внимание – 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США постоянно отслеживает объект на орбите.

Москва заявила, что РФ провела испытания космического аппарата, не создавая угроз для других космических объектов, они проходили в рамках международного права.





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