“Всё честно!”: Элджей поставил под сомнение кулинарные способности Насти Ивлеевой

24.07.2020, 21:30, Разное

Популярная блогер и экс-ведущая передачи “Орел и Решка” Настя Ивлеева разместила на своей странице в Instagram видеоролик, ставший частью поддержанного ей ранее челленджа. В рамках”игры” хозяйка аккаунта пообщалась со своим мужем, хип-хоп исполнителем Элджеем, насчет собственных кулинарных способностей, получив в итоге низкую их оценку.

Примечательно, что челлендж, анонсированный ранее в Stories, был своеобразным элементом в негласном “споре за лайки” Насти Ивлеевой и её подруги, нынешней ведущей “Орла и Решки” Юлии Коваль. По его условиям, используя скрытую камеру, блогер переговорила на кухне с Алексеем Узенюком (Элджеем), попросив составить условный “топ” по кулинарным способностям между ей, своей матерью и матерью исполнителя. В результате оценки певца Ивлеева безоговорочно заняла последнее место, ведь супруг заявил, что обе родительницы готовят лучше, чем его возлюбленная. К слову, в итоге “спор за лайки” ведущая проиграла подруге, хотя, по мнению подписчиков, сделала это “красиво”. “Всё честно!” – с “мужеством” признала поражение красотка.

Впрочем, большинство фолловеры в комментариях предпочли с юмористическим подтекстом порассуждать о последующей перспективе отношений Насти Ивлеевой и Элджея. Так, немалая часть подписчиков предположила, что низкая оценка кулинарных талантов жены певцу “не сойдет с рук: “Кто-то будет теперь жить с мамой”. “Настюш, а Лёша жив?” – поддержала марафон сарказма одна из поклонниц ведущей. Стоит добавить, что оригинальная публикация блогера в итоге за день набрала более 2,5 миллионов просмотров.