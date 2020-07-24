Специалисты NASA запустят в стратосферу обсерваторию на воздушном шаре

24.07.2020, 21:17, Разное

Специалисты NASA рассказали о завершении работы, в ходе которой был проработан дизайн полезной нагрузки космической обсерватории ASTHROS, изучающей рождение звезд в газовых облаках. При этом указанное оборудование будет запущено в стратосферу при помощи высотного воздушного шара.

Отмечается, что стратостаты по-прежнему востребованы в космических исследованиях даже несмотря на определенное устаревание данной технологии. Дело в том, что запуск высотного воздушного шара не требует долгой подготовки и экономически выгоднее применения ракеты, поэтому риск их использования принимается экспертами космического агентства. С другой стороны, посредством выявления технических и эксплуатационных проблем астрономы ведут усовершенствование технологий уже на ранних этапах, используя открытия для будущих миссий. Сам же мобильный телескоп ASTHROS, состоящий из 2,5-метровой параболической тарелки и совокупности детекторов, линз и зеркал, предназначен для наблюдения за Вселенной в дальнем инфракрасном диапазоне, позволяющем видеть ряд молодых горячих звезд. Поднята в стратосферу обсерватория будет воздушным шаром, наполненным гелием и имеющим 150 метров в диаметре.

В NASA сообщили, что миссия планируется к старту в декабре 2023 года. Взлет ASTHROS будет произведен из Антарктиды, затем телескоп в течение трех-четырех недель совершит несколько оборотов вокруг Южного полюса. После выполнения всех научных заданий обсерватория получит от операторов команду для прекращения полета. Примечательно, что “гондола”, несущая телескоп, отделится и опустит ценное оборудование на поверхность Земли при помощи парашюта. Об этом пишет Jpl.nasa.gov.