Эрдоган объявил о круглосуточной доступности Айя-Софии для молитв

24.07.2020, 21:08, Новости дня

С 24 июля собор Святой Софии будет круглосуточно открыт для проведения мусульманских молитв, сообщил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

«Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту», – цитирует губернатора ТАСС.

В пятницу в Греции прошли траурные мероприятия в связи с первой за долгие годы мусульманской молитвы в стенах собора Святой Софии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в мечети пройдет реставрация.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.