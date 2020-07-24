Американец разделил с другом выигрыш в лотерею в 22 млн долларов

24.07.2020, 21:08, Новости дня

Американец Томас Кук из штата Висконсин в США стал победителем лотереи и выиграл 22 млн долларов (1,5 млрд рублей).

Кук сорвал джекпот и стал обладателем крупной суммы. После получения выигрыша он отдал половину сумму своему другу, которого знает на протяжении всей жизни, передает РЕН-ТВ.

Друзья еще в 1992 году договорились, что поделятся друг с другом половиной выигрыша, если когда-нибудь станут победителями лотереи.

Друг победителя Джозеф Фини рассказал: «Когда он позвонил мне, я сказал: «Ты что, издеваешься надо мной?».

Супруга победителя Кука утверждает, что рада решению мужа поделиться выигрышем с другом.

Издание UPI отмечает, что верные друзья могли бы получить всю сумму выигрыша, если бы получали ее частями на протяжении нескольких лет, но предпочли получить сразу по 5,7 млн долларов.

Оба мужчины решили уйти с работы, чтобы проводить больше времени с семьями.

В американском штате Нью-Джерси в 2016 году житель округа Мерсер победил в лотерее Powerball с рекордным джек-потом в 429,6 млн долларов.

В 2019 году водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко выиграл в лотерею 500 млн рублей.