 

Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах

24.07.2020, 20:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖурналиста и писателя Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. Они заявили, что решили рассказать об этом, несмотря на возможную травлю после скандала.

Журналистка Лидия Михальченко в своем Facebook сообщила, что от действий Шендеровича пострадали минимум три человека, включая ее саму.

«Нас трое – Ольга Крассак, Мария Троицкая и я, – кто готов заявить открыто, что в разное время пострадали от действий Шендеровича. До марта этого года я считала его одним из лучших людей в этом мире. Нежелание слышать и замечать отказ с моей стороны и его ответ Мари «а для чего еще мужчины с девушками встречаются» – на ее негодование домогательствами на дружеской, как она считала, встрече (переписка имеется) повергли в шок», – сообщила Михальченко.

Конкретных обстоятельств и число случаев домогательств Михальченко не привела.

Крассак в своем посте написала, что знает четырех девушек, пострадавших от Шендеровича. Она уточнила, что эти девушки не решились рассказать о произошедшем публично, поскольку боятся, что их уволят.

По мнению Крассак, писателя могут начать защищать люди, воспитанные «в патриархальных рамках дозволенности и легкодоступности». «Для них человек с именем и заслугами странным образом имеет индульгенцию на мерзкое поведение, на насилие и харасмент», – добавила она.

В апреле Шендерович комментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые в адрес главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Он заявлял, что женщинам не надо молчать, если они стали жертвами сексуальных домогательств, и необходимо подавать в суд, если «имела место уголовщина».

В июле разгорелся другой скандал на тему домогательств и изнасилований в российских СМИ. В результате шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился, а журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.





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