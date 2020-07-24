Актер из турецких сериалов Туан Туналы женится на российской модели

24.07.2020, 20:43, Разное

Сплетни о том, что Туан и Яна собираются оформить отношения

официально, муссировались уже давно. Какое-то время артист и модель

отмалчивались, но наконец публично объявили о желании стать мужем и женой.

Туан Туналы сообщил журналистам, что сделал зазнобе из

России предложение. Девушка ответила согласием. Сейчас влюбленные собирают

документы, необходимые для бракосочетания. Дату церемонии знаменитость

не назвала. Ситуация с коронавирусом в Турции сложная, поэтому торжество,

скорее всего, состоится только в следующем году.

Звезда теленовелл уверена в решении связать себя

узами брака. “Мы вместе уже восемь месяцев, и я считаю, что Яна – моя половинка”,

– сказал турок.

Отметим, что модель Мазанова живет в Стамбуле уже

несколько лет. Девушка работала манекенщицей, теперь занимается фотографией.

Героем снимков Яны часто становится Туан. До того как стать артистом, Туналы

также подрабатывал моделью.

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Публикация от Tuan Tunalı (@tuantunali) 14 Апр 2019 в 7:12 PDT

Напомним, что турецкий артист уже был женат. Туан Туналы состоял

в браке с коллегой по цеху Хазал Филис Кючюккоше. Актрису многие знают по сериалу “Черная любовь”. Развод состоялся в 2018 году. Хазал заявила, что устала от

измен избранника. Признание бывшей супруги негативно отразилось на репутации

актера.