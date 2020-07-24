 

Актер из турецких сериалов Туан Туналы женится на российской модели

24.07.2020, 20:43, Разное

Сплетни о том, что Туан и Яна собираются оформить отношения
официально, муссировались уже давно. Какое-то время артист и модель
отмалчивались, но наконец публично объявили о желании стать мужем и женой.

Туан Туналы сообщил журналистам, что сделал зазнобе из
России предложение. Девушка ответила согласием. Сейчас влюбленные собирают
документы, необходимые для бракосочетания. Дату церемонии знаменитость
не назвала. Ситуация с коронавирусом в Турции сложная, поэтому торжество,
скорее всего, состоится только в следующем году.

Звезда теленовелл уверена в решении связать себя
узами брака. “Мы вместе уже восемь месяцев, и я считаю, что Яна – моя половинка”,
– сказал турок.

Отметим, что модель Мазанова живет в Стамбуле уже
несколько лет. Девушка работала манекенщицей, теперь занимается фотографией.
Героем снимков Яны часто становится Туан. До того как стать артистом, Туналы
также подрабатывал моделью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tuan Tunalı (@tuantunali) 14 Апр 2019 в 7:12 PDT

Напомним, что турецкий артист уже был женат. Туан Туналы состоял
в браке с коллегой по цеху Хазал Филис Кючюккоше. Актрису многие знают по сериалу “Черная любовь”. Развод состоялся в 2018 году. Хазал заявила, что устала от
измен избранника. Признание бывшей супруги негативно отразилось на репутации
актера.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Археологи обнаружили под пирамидой в Теотиуакане пещеру естественного происхождения

03.07 / В Сергиевом Посаде возле музея повредили раритетный автомобиль

10.07 / В Хабаровском крае арестовали двух депутатов

20.07 / Мексиканский штат Тамаулипас уже полвека не подвергается атаке ураганов: Люди говорят, что его защищают пришельцы

30.06 / Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии

24.07 / Мнение: Запрет на тюнинг

16.07 / В Белоруссии полицейские пытались задержать парня (видео)

05.07 / Коллеги думают, что Павел Прилучный уехал на море с Мирославой Карпович

19.07 / Мнение: Новые ракеты КНДР угрожают американской ПРО

06.07 / Китайские блогеры испытали первый настольный компьютер производства Huawei

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска