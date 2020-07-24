Личное: Натворила трешняка

24.07.2020, 20:42, Разное

Места на второй поток будут продаваться в 15-00 по Москве.

Давайте в целях подготовки несколько писем попробуем разобрать.

Про притяжение в поле.

Самостоятельно попробуйте.

lady_elenika

Здравствуйте, Эволюция.

Ваш блог помогает мне возвращаться в реальность.

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Постоянно какая-то фигня из-за чьих-то мужиков у меня.

Начиная со школы, девчонки то домой приходили с разборками, то в школу, дрались даже как-то. Претензии у них были из-за парней, к этому не подходи, с тем не разговаривай. Родители часто переезжали, училась в 5 разных школах, разные компании, где я новенькая.

Когда с мужем начали встречаться мне (15 было) он до этого с девочкой общался. Встречали меня возле подъезда (она и ее подруги) грозили дать по щам и прочая дичь.

Пришли в гости с компанией к семье, первый раз их видела. И в какой-то момент бабища кг под 120 на меня с кулаками, что я ее мужа чего-то там.

Дружили с классной девчонкой, сидели за столом рядом с ее мужем, она вышла он за лицо меня взял и целоваться полез, при друзьях общих. Выпили конечно много тогда, но это зашквар.

Другая подруга вышла замуж недавно. На их свадьбе какой-то хрен прилип как банный лист ко мне, пришел с женой и ребёнком. Мы с подругой и ребятами пошли кальян курить, там парень классный и как-то сразу мы заобщались и тут этот товарищ. Уже и не помню детали, его все домой отправляли, а он возвращался и опять ко мне. Исчез когда его жена на машине чуть не въехала в крыльцо на котором мы курили.

До этого почти каждый раз что-то да не так по поводу мужа подруги. То мы долго курим, то о чем то говорим. Апогеем была история на даче. Поехали всей тусовкой, там были новые люди и один спросил про тату, муж подруги стоял рядом и ткнул пальцем в тату на моей руке, она ему потом разбила лоб стаканом со словами не трогай ее.

На следующий день с мужем моим и другой компанией поехали отдыхать, там познакомились с соседями по даче, они к себе позвали, шашлыки все дела. Хозяйка дачи ушла сидеть в машину, потом круги нарезала по участку, чуть в колодец не въехала. Муж ее ключи забрал. Остались человек 7, мой муж и ее. Мы смеёмся стоим, шутим. И тут она из машины как танк на меня поперла с кулаками и матом, ее смогли удержать, а то капец мне бы был. В 2 раза мощнее меня тетка. До этого муж ее дал мне свою куртку. Но это все в рамках было. Там ребята очень классные, жаль что так закончилось.

И недавно я натворила трешняка. У подруги было др, муж мой не поехал, и очень зря. Был там парень с женой, заметила смотрит на меня. После этого ни разу за вечер на него не взглянула, от греха подальше, даже забыла что он там есть. Ушли с подругой в другой зал на кальян. Он зашёл и сел к нам, когда мы уже прилично выпив обсуждали политику и собирались на ближайший митинг. Сказал, что жена обиделась и ушла. Спрашивал про тату, что-то в духе зачем она мне и гладил мою руку в том месте. Говорю для того чтобы был повод погладить меня по руке. Говорили обо всем и ни о чем. В какой то момент он подошёл сзади обнял и поцеловал в шею, мурашки по коже, было приятно и интересно что будет дальше. И совсем забыла про друзей, которые были рядом и хорошо общались с его женой. Вот фак. Подруга с которой приехали, отводит меня и говорит, что треш ситуация, говорю поехали домой пока не поздно (отдыхаем в основном в городе, где раньше жили, снимаем квартиру на несколько дней). Вышли, курю возле машины, подруга не курит сигареты. Я тоже Айкос только, но он разрядился. Подходит наш этот друг и подруга зачем то предлагает ему подвезти его домой. Садиться сзади меня, обнимает руки целует, потом губы. А мне кайфово и пофигу на все. За него мне предъявляли уже лет 7 назад, что долго говорили на веранде. Все бы ничего, но я 13лет замужем и 2 детей. Мне 31.

Муж мой хороший мужик, без багов или я не вижу. У меня их куча. До вируса зарабатывала чуть больше него, но жуткая транжира. Работаю как самозанятая. Он в гос, я в творческой сфере. Отношения волнами, когда слежу за решетом и багами, он теплеет. В целом все хорошо. Стараюсь быть лучше для него. Много чего было, расставались встречались с другими. Есть ситуации из прошлого за которые стыдно перед ним и подругами. Пару раз пьяный говорил что убьёт меня. Один раз спросила каким способом, не ответил. Не помню о чем говорили, кажется было сказано на мою фразу тебе не повезло со мной.

Не часто хожу на тусовки. Но каждый почти выход чем то подобным заканчивается. За это лето уже 3 ситуации, когда ко мне претензии из-за чьих то мужиков. Последняя покоя не даёт, тревожно на душе. Из-за подруг и семьи. Раньше работы много было и времени думать об этом не было. Похоже я веду себя как-то не так. И нельзя с чужими мужчинами долго курить или говорить, тем более с мужчинами подруг. Понимаю это, но меня как на волне несёт во все тяжкие.