Перемирие на Донбассе: в поисках компромисса

24.07.2020, 20:32, Новости дня

КИЕВ – Соглашение о прекращении огня, достигнутое на переговорах в Минске, должно быть подписано представителями «Нормандской четверки». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшие в Минске переговоры в формате заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

«У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны – устойчивом прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ – подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня», – сказал Владимир Зеленский 23 июля в общении с прессой у КПВВ «Станица Луганская» в рамках рабочей поездки на Донбасс.

Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран «Нормандской четверки», что повышает статус этих договоренностей, сообщает его пресс-служба.

Детали достигнутых договоренностей по поводу устойчивого прекращения огня на линии разграничения на Донбассе, по мнению лидера Украины, будут отдельно нарабатываться в рамках Минского формата.

«Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате – такой является договоренность. В Минском формате все должно быть подробно выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая», – отметил глава украинского государства.

Региональные медиа цитируют президента Украины, заявившего о желании «расшифровки каждого пункта "Минска"».

«Тогда мы будем видеть: мы в состоянии выполнить это, не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он подтвердил, что Украина выполняет свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей и «весь мир это видит».

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил отсутствие необходимости детально расшифровывать каждый пункт договоренностей.

«Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что все написано достаточно просто, документ содержит исчерпывающие формулировки», – заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что международные контакты по этой теме будут продолжаться.

О перемирии на Донбассе с 27 июля

По результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

«В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях», – отмечается в сообщении.

Среди условий, которые необходимо выполнить сторонам для проведения выборов на оккупированных территориях: провести всеобъемлющую деэскалацию, обеспечить вывод иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований, обеспечить восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей.

В сообщении подчеркивается, что выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины, с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

Перемирие – последнее или очередное?

Политолог Олег Лисный отмечает, что украинские военные будут соблюдать приказ о перемирии – нравится им это или нет, в отличие от России, которая неоднократно срывала процесс остановки огня.

«В этом вопрос – та сторона будет ли придерживаться договоренностей? В этом нет уверенности. Сложно сказать, сколько уже было «перемирий», которые срывали сепаратисты, и сейчас нет уверенности, что Россия действительно хочет перемирия», – говорит Олег Лисный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ряд убийств военных на линии соприкосновения в последние месяцы, и особенно военных медиков на Донбассе, он связывает с желанием Кремля повлиять на ситуацию внутри Украины.

«Если такое ощущение, что Россия хотела бы максимально ударить по Зеленскому – идут постоянные обстрелы, война не прекращается, Кремль настаивает на выполнении политической части Минских соглашений. При этом украинская подгруппа на переговорах в Минске придерживается стратегии, что политическая часть не может наступить раньше, чем стойкое перемирие и прекращение огня», – отмечает Олег Лисный.

Политолог называет серьезным аргументом со стороны Украины предложить России подписать документ об обеспечении перемирия в «Нормандском формате».

«Пока же мы видим стратегическую цель России – не идти на уступки и не выполнять гуманитарные аспекты перемирия для прекращения огня на Донбассе, прекращения убийства украинских воинов», – утверждает Олег Лисный.

О компромиссах для урегулирования конфликта

По мнению политолога Алексея Якубина, действия официального Киева в минском процессе говорят о готовности договариваться и при определенном компромиссе продвигать урегулирование на Донбассе.

«Ключевые для Зеленского и для власти – Минские соглашения. Это приоритет, и они готовы договариваться. Это перемирие не первое, но если внимательно почитать ряд условий, то удалось договориться – не использовать дроны, летательные аппараты, не должно быть снайперов, отведена военная техника из жилых районов, усилена роль СЦКК, вводится дисциплинарная ответственность. Киев пытается показать, что переговоры могут вестись и компромисс может достигаться», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Теперь, по его словам, для Украины важно понять – готова ли Россия идти на компромиссы, продвигаться в вопросах деэскалации, демонстрировать, что в этом движении «нет тупика».

«Есть дискуссия о децентрализации, и со стороны Киева есть переговорная позиция, что мы не отказываемся от определенных нюансов, связанных с особым статусом, но давайте подумаем о децентрализации для всей страны и передачи прав для регионов, не только на Донбассе. Это в случае, если мы говорим о внесении изменений в Конституцию», – считает Алексей Якубин.

Политолог подчеркивает, что в Киеве хотели бы услышать об усилении роли и миссии Красного креста в процессах освобождения удерживаемых лиц, в том числе, и на неподконтрольных территориях.

Перемирие – 21-е

Политолог Руслан Бортник на своей странице в Фейсбуке отмечает, что «21-е (по подсчетам) перемирие на Донбассе, которое возможно наступит с понедельника 27 июля – это все равно хорошо, поскольку, вероятно, спасет чьи-то жизни».

«Но без механизма его соблюдения оно закончится также, как и предыдущих двадцать», – подчеркивает Руслан Бортник.

Он считает, что есть объективные факторы, которые влияют на выполнение таких процессов, как перемирие.

«Обеспечить абсолютное прекращение огня и контроль за этим стороны не в состоянии даже при желании – в силу наличия значительного количества сторонников «войны до конца», факторов контрабанды и внешних влияний. Солдаты, к сожалению, также продолжат гибнуть в силу подрыва на минных устройствах, травм и инцидентов», – отмечает Руслан Бортник.

Реалистичной задачей он называет возможность «добиться позитивной динамики в снижении количества обстрелов».