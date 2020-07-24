Контрразведка США: Россия, Китай и Иран угрожают американским выборам

24.07.2020, 20:32, Новости дня

В пятницу 24 июля, за 100 дней до ноябрьских выборов, директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил в заявлением об угрозе иностранного вмешательства в американские выборы.

В заявлении отмечается, что безопасность выборов остается главным приоритетом для национальной контрразведки, которая полна решимости оказывать поддержку Министерству внутренней безопасности США и ФБР с учетом «их руководящей роли в этой области», а также информировать американское общество о растущих иностранных угрозах.

«Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США, кандидатов и другие политические цели, – указывает Уильям Эванина. – Наши противники также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать злонамеренных киберсубъектов, пытающихся получить доступ к сетям штатов и к федеральным сетям, включая тех, кто отвечает за управление выборами».

Иностранные государства, отмечается в заявлении, продолжают использовать меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь повлиять на предпочтения избирателей США, изменить политику США, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу. Среди этих стран, говорится в документе, следут особо выделить Китай, Россию и Иран.

Так, Китай усиливает свои попытки повлиять на политическую обстановку в Соединенных Штатах, оказать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противодействуют интересам Китая. Пекин признает, что его усилия могут повлиять на президентскую гонку.

Постоянная цель России – ослабить Соединенные Штаты и уменьшить их глобальную роль. Используя ряд средств, включая интернет-троллей, Москва продолжает распространять дезинформацию в Соединенных Штатах с целью подрыва доверия к демократическому процессу и очернить тех, кого она считает антироссийским «истеблишментом» в Америке.

Иран стремится подорвать демократические институты в США и расколоть страну накануне выборов. Усилия Ирана сосредоточены вокруг влияния в Интернете, такого как распространение дезинформации в соцсетях и в целом – антиамериканского контента.

«Американское общество должно сыграть свою роль в обеспечении выборов, особенно в поддержании бдительности против иностранного влияния, – заявляет глава Национальной контрразведки. – На самом фундаментальном уровне мы призываем американцев критически относиться к потреблению информации, проверять источники, прежде чем делать репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности, а также сообщать властям о подозрительной деятельности, связанной с выборами».

Уильям Эванина призвал к «общегосударственному подходу» в защите американской системы выборов и заверил своих соотечественников, что национальная контрразведка будет и дальше делать все необходимое для нейтрализации иностранных угроз.