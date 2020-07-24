 

Метеорологи ООН встревожились из-за аномальной жары в Сибири

24.07.2020, 20:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСредняя температура в Сибири в июне 2020 года оказалась на 10 градусов выше нормы, это способствует распространению пожаров и сокращению ледового покрова, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

«Арктика нагревается в два с лишним раза быстрее, чем в среднем весь мир, это оказывает влияние на местное население и экосистемы и имеет глобальные последствия», – цитирует Associated Press генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа.

По его словам, температура на полюсах влияет на погодные условия далеко за пределами этих регионов, в местах, где живут сотни миллионов людей. Также это явление способствует быстрому распространению пожаров за полярным кругом и сокращению ледового покрова вдоль российского берега.

В июне в ВМО удивились сообщениям о новой рекордной температуре +38 градусов в российском Верхоянске в Якутии, известном в мире как северный полюс холода. Организация проводила проверку по этим сведениям.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько опасно таяние вечной мерзлоты.





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