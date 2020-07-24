Актер из “Остаться в живых” Дэниэл Дэ Ким шокировал поклонников: Совсем не стареет

24.07.2020, 20:23, Разное

Исполнитель роли Джина Квона в культовой теленовелле вместе

с сыновьями снял видео для приложения TikTok. Артист выбрал семейный снимок,

который был сделан более десяти лет назад, и попытался его воссоздать.

Получившаяся видеозапись опубликована в аккаунте сына звезды сериала “Остаться в живых”. Выход записи был приурочен к празднованию дня

отца. Поклонники артиста обратили внимание на видео только спустя месяц. Ролик вызвал бурю эмоций у фанатов теленовеллы.

Пользователи Сети отметили, что Дэниэл Дэ Ким вообще не

постарел за десять лет. Сыновья артиста превратились из мальчиков в подростков,

а он остался прежним.

Гольфистка Мишель Ви Вест поинтересовалась у Дэниэла Дэ Кима

секретом молодости. Спортсменка предположила, что артист пользуется магией.

Актер из сериала “Остаться в живых” с юмором отметил, что именно любовь к

гольфу не дает ему стареть.

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Публикация от Daniel Dae Kim (@danieldaekim) 28 Янв 2020 в 7:41 PST

Напомним, минувшей весной 51-летний Дэниэл Дэ Ким переболел

коронавирусом. Звезда сериала “Остаться в живых”

заразилась во время работы над новым проектом в Нью-Йорке. По иронии судьбы Дэниэл

должен был играть врача, но шоу закрыли из-за пандемии. Артист лечился

дома. Он был изолирован от близких.