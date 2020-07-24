 

Муцениеце ждет Путина на свое шоу: Он же тоже развелся

24.07.2020, 20:23, Разное

Агата Муцениеце в рамках своего шоу уже пообщалась с Ритой Дакотой, Айзой Анохиной, Александром Моховым, Екатериной Варнавой, Миланой Тюльпановой и Юлией Паршутой. Актриса обсуждает с гостями их расставание с возлюбленными. Cобеседники Агаты порой дают советы, как пережить разрыв отношений.

Зрители тепло приняли шоу Муцениеце, несмотря на то, что откровенные интервью звезд без цензуры на “Ютуб” – формат не новый. Поклонники с нетерпением ждут новые выпуски передачи.

Некоторые зрители сами хотят прийти к Агате на разговор. Актриса рассказала, что недавно нашла на своей машине записку, в которой был указан номер телефона и электронный адрес. Незнакомец написал, что хочет стать героем “Честного развода”.

Муцениеце также призналась, каких знаменитых людей она желает видеть в шоу. Например, экс-супруга Прилучного очень хочет пообщаться с Ириной Хакамадой, поскольку считает ее очень умной женщиной. А еще выдался бы интересный разговор с Владимиром Путиным, считает актриса. “Он же тоже развелся”, – отметила она.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 7:47 PDT

Напомним, президент России развелся с Людмилой Путиной в 2013 году. Жители страны до сих пор не знают истинной причины расставания политика с супругой. Как известно, сейчас российский лидер одинок.





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