Четыре мифа о солнцезащитных кремах

24.07.2020, 20:05, Разное



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“Это плохо для костей”

Некоторые могут волноваться, что защита от ультрафиолета радикально снизит выработку витамина D. Теоретически, в первую очередь это должно было бы сказаться на здоровье костей.

Нужно знать, что летом мы обычно получаем существенно больше солнечного излучения, чем требуется для выработки достаточного количества витамина D. Для этого требуется примерно треть дозы, вызывающей солнечный ожог (меньше, чем нужно для загара). Исследования показали, что у людей, которые пользуются солнцезащитным кремом, витамин D вырабатывается хорошо.

“Солнцезащитные кремы токсичны”

Токсичность косметических продуктов может зависеть от того, как хорошо регулируется их рынок в конкретной стране. Их следует приобретать в аптеках, выбирая хорошо известные марки.

Есть данные о том, что компоненты солнцезащитных кремов, которые могут влиять на работу гормонов, способны попадать в кровь. Но в исследовании, показавшем это, использовались дозы крема, которые люди не наносят на себя в реальной жизни. Поэтому сегодня о негативном влиянии крема на гормоны судить сложно.

В крови людей, которые интенсивно используют солнцезащитный крем, обнаруживали и другие его составляющие (например, авобензон, оксибензон и другие). Но сейчас неизвестно, вредно ли это для здоровья.

Американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами считает, что это не должно быть доводом против применения крема.

“Солнцезащитные кремы не помогут, если в семье кто-то болел раком кожи”

Генетические факторы действительно могут играть роль в развитии меланомы. Семейная история может увеличивать риск рака кожи, но солнечное излучение – дополнительный фактор риска. Известно, что солнцезащитный крем снижает вероятность меланомы и у людей с меланомой в семейном анамнезе.

“Начиная со среднего возраста уже поздно использовать солнцезащитный крем”

Некоторые исследования показывают, что солнечные ожоги в молодом возрасте сильнее влияют на риск меланомы и базальноклеточной карциномы кожи, чем в дальнейшей жизни. Но крем должен защитить от последующего увеличения вероятности появления этих опухолей. Кроме того, для плоскоклеточного рака такой возрастной зависимости не обнаружено. Также известно, что в возрасте после 40 лет солнцезащитный крем снижает риск появление предракового поражения кожи – актинического кератоза.

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