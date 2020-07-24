В Москве задержали 13 человек после драки между армянами и азербайджанцами

24.07.2020, 19:55, Разное

После драки на юго-востоке Москвы, которая произошла в ночь на 24 июля между армянами и азербайджанцами, задержаны 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по столице.

Полиция начала проверку. Отмечается, что у одного из задержанных зафиксировали резаную рану плеча.

По данным телеканала «360», группы азербайджанцев останавливали машины с армянскими номерами и избивали находившихся в них людей, а также крушили автомобили.

Член Объединения армян РФ Давид Тоноян уточнил РБК, что утром более десятка его соотечественников в разных районах Москвы обнаружили повреждения на своих машинах. Кроме того, по его словам, как минимум на пятерых пешеходов-армян было совершено нападение. «Требовали сказать, что [Нагорный] Карабах — это азербайджанская земля», — сказал Тоноян. Одного из его знакомых ударили ножом.

О столкновениях в Москве из-за обострившегося конфликта на азербайджано-армянской границе сообщалось и ранее. Так, Следственный комитет завел уголовное дело (ч. 1 ст. 318 УК) в отношении гражданина Азербайджана, который ударил полицейского во время задержания на митинге из-за статуса Нагорного Карабаха у азербайджанского посольства. Кроме того, у армянских экспортеров возникли трудности с продажей товаров на принадлежащих азербайджанцам торговых площадках.

Напомним, что боевые действия на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха начались 12 июля после взаимного обвинения в нарушении режима прекращения огня, установленного в 1994 году. И Армения, и Азербайджан сообщали о нескольких жертвах и раненых среди военнослужащих и мирных жителей.