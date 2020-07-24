ПФР назвал категории пенсионеров, которым выплатят три тысячи рублей

24.07.2020, 19:53, Разное

В ближайшее время часть пенсионеров Российской Федерации могут рассчитывать на дополнительные деньги. Пенсионный фонд РФ перечислил категории, которые получат почти три тысячи рублей.

Как пишет «Слово и Дело», некоторые пенсионеры могут претендовать на 2843 рубля. Для того, чтобы получить указанную сумму, необходимо соответствовать определенным критериям.

Так, согласно информации, озвученной специалистами Пенсионного фонда, дополнительное денежное довольствие причитается пенсионерам, у которых на иждивении есть нетрудоспособные лица. Также положены деньги на каждого учащегося высших учебных заведений. При этом такой ребенок или подросток должен учиться именно на очной форме.

Если у пенсионера есть дети до 18 лет, никаких документов для получения доплаты в почти три тысячи собирать не нужно. Если же учащийся или студент достиг совершеннолетия, следует предоставить в ПФ документы о том, что он продолжает обучение на стационарной форме.

При наличии у ребенка самостоятельного официального дохода он не считается иждивенцем. На такого учащегося или студента никаких дополнительных выплат не положено.