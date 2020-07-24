Эксперты назвали самый перспективный бренд автомобилей на рынке России

24.07.2020, 19:53, Разное

Эксперты транспортной сферы исследовали состояние рынка автомобилей в России. Специалисты назвали самый перспективный бренд машин в стране.

Как пишет «Инфореактор», в исследовании рынка принимались во внимание использованные в производстве технологии, международное сотрудничество и вышедшие новинки автокомпаний. По данным Newinform, в РФ наиболее сильной является пятерка национальных брендов. В нее вошли Lada, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ и УАЗ, давно ставшие своеобразными «визитками» российской транспортной промышленности.

Все перечисленные марки были признаны перспективными, по прогнозам экспертов, предприятия успешно продолжат работу еще долгие годы, перейдя черту 2050 года. На данный момент им не угрожает банкротство, так как машины российских автогигантов все так же пользуются спросом у потребителей. Несмотря на уход с российского рынка корпорации Ford, сотрудничество з зарубежными марками продолжили мультибрендовый ГАЗ с большим количеством партнеров и КамАЗ с Daimler.

Наиболее же высокими называются шансы российского автобренда Renault-Nissan-Mitsubishi-Lada. Он за короткий срок смог не только покорить российский рынок, но и утвердиться на мировом. Стоит отметить, что среди отечественных производителей автомобилей не было отмечено и ни одного слабого звена, что объясняется инвестициями финансовых групп.