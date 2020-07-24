Саркози рассказал о курьезе, «растопившем лед» между ним и Путиным

24.07.2020, 19:48, Новости дня

Бывший президент Франции Николя Саркози в своих мемуарах «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes) рассказал о курьезе, произошедшем во время его первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Этот случай, по словам Саркози, в итоге «расколол лед» между ними.

Речь идет о первой личной встрече двух лидеров, состоявшейся в рамках саммита G8 в немецком городе Хайлигендамме.

«Я сидел между Владимиром Путиным, которого видел впервые, и Ангелой Меркель, которая предупредительно усадила меня слева от себя, оставив место справа для Джорджа Буша», – передает РИА «Новости» содержание книги бывшего французского лидера.

Между всеми лидерами, описывает Саркози, организаторы встречи разместили тарелочки с шоколадом, который понравился и ему самому, и его российскому коллеге.

Оба президента угощались сладостью, пока на тарелке не остался один кусочек, к которому тянулось одновременно две руки – Саркози и Путина. «Сложилась забавная ситуация, в которой мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Другие наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших. Мы пришли к согласию, оставив в покое последний кусочек шоколада и отодвинув упомянутую тарелку», – говорится в книге.

Путин «много смеялся» по этому поводу, и «лед был расколот», пишет Саркози.

С тех пор Путин и Саркози встречались еще не раз.

Бывший президент Франции рассказал также, что Путин последовательно привержен своему слову, с ним легко говорить и он внимательно слушает, «чрезвычайно вежлив, симпатичен, склонен улыбаться».

«Он остерегается слов, которые случайно вылетают, и обещаний, которые не выполняются. Только действия имеют для него значение, и он их никогда не забывает – как хорошие, так и плохие, особенно когда он считает, что был предан», – добавляет Саркози.

После окончания своего президентского срока (с 2007 по 2012 годы) Саркози неоднократно совершал частные визиты в Россию, в том числе встречался с Путиным. Один из таких визитов произошел в конце 2018 года. В ходе той поездки бывший президент Франции заявил, что РФ вновь стала могущественной державой.