Мнение: Запрет на тюнинг

24.07.2020, 19:45, Разное

«У каждого персонажа нашего игрового мира есть хобби. Для большей части персонажей это посещение таверны». Примерно так рассказывали создатели «Кингдом Кам» о поведении средневековых чехов, жизнь которых они смоделировали в своей замечательной игре.

Сейчас евразийские чиновники ужесточают правила по автомобилям. Суть изменений в том, что ремонтировать машины в России можно будет только новыми запчастями:

https://www.drom.ru/info/misc/79577.html

Действующий сейчас Техрегламент выдвигает очень простые требования к компонентам и запчастям — они не должны снижать уровень безопасности транспортного средства по отношению к уровню на момент его выпуска в обращение. Такой подход, видимо, показался очень легким и поэтому в изменения включили прямой запрет на «повторное использование компонентов».

…

Изменения… приведут к практически полному запрету замены двигателя с иными мощностными характеристиками (не более 10%), соответственно, такие направления тюнинга, как свап, будут полностью запрещены. Вводится прямой запрет изменения силовой системы рамы и кузова… прямой запрет переоборудования [автомобилей] в специальные и специализированные [типа автодомов]…

Намерения у чиновников наверняка самые благие, однако изменения наносят сразу три чувствительных удара по россиянам.

Во-первых, содержать старые автомобили будет дороже. Их будут чаще заменять на новые, что приведёт к снижению уровня жизни населения: новый автомобиль, особенно взятый в кредит, болезненно бьёт по кошельку. Кто-то в США подсчитал, что средний американский автолюбитель тратит на автокредиты больше миллиона долларов за свою жизнь. В России ситуация лучше, но не кардинально лучше. Гонения на старые автомобили вынудят россиян отдавать автодилерам и банкам огромные для семейных бюджетов суммы.

Во-вторых, тюнинг — это хобби. Для многих россиян автомобиль является членом семьи, автолюбители заботятся о своём жестяном питомце, вкладывают в него много времени и сил. Если лишить любителей тюнинга этой радости, они с большой долей вероятности переключатся на то распространённое хобби, про которое я упоминал в начале игры, на посещение таверны.

Мы наблюдали этот эффект в СССР. Так как в ту эпоху не было частного бизнеса, в дефиците были и радиодетали, и автомобили, и всё что угодно ещё, вплоть до хорошего спортивного инвентаря. Огромное количество советских граждан имело хороший доступ только к одному виду популярных развлечений: пить горькую. Условный слесарь Петрович, может, и купил бы себе подержанный «мустанг», чтобы гордо гарцевать на нём по своему городку, да вот только в те времена это было совершенно невозможно.

Марксисты-ленинисты думали, будто никакие излишества населению не нужны, будто потребности населения полностью удовлетворяются питательными макаронами с солью и однотипными сказками про яблоневые сады на Марсе.

Американская идеология победила именно потому, что предлагала простым людям нечто большее, нежели тёплую койку и усиленный паёк. Книги, видеофильмы, автомобили, путешествия, домашние станки, видеоигры, хорошая одежда и прочая, и прочая — это всё важная духовная потребность человека, которую нельзя оставлять неудовлетворённой. Тот факт, что значительная часть хобби является формой статусного потребления, демонстративной растраты денег, ничего не меняет. Понятно, что вымышленный слесарь Петрович наслаждается своим «мустангом» в первую очередь потому, что стильная и когда-то дорогая машина возвышает его над другими жителями городка. Вместе с тем, если мы прямо запретим Петровичу тратить его деньги на предметы роскоши, слесарь Петрович не будет ни жертвовать голодающим Африки, ни покупать акции Газпрома. Петрович начнёт или работать спустя рукава, или прожигать деньги в рюмочных, или деградировать ещё каким-нибудь неприятным для общества образом.

Несмотря на то, что любители автомобилей считают любителей видеоигр «тупыми задротами», а любители видеоигр считают автолюбителей «тупыми понторезами», и те, и те являются нормальными людьми. История доказала, что попытки низвести современного образованного человека до положения древнего раба, которому закон и обычай запрещают любые излишества, неизбежно заканчиваются плохо. У людей должна быть бесполезная отдушина в жизни, и если кому-то эта отдушина кажется ненужной, так это только потому, что у этот кто-то лишён способности ставить себя на место других и сопереживать другим людям.

Я так подробно расписал важность доступа к хобби, так как это непонятная обществу, неочевидная проблема. Вместе с тем у попытки запретить старые запчасти есть и третья неприятная сторона. Тюнинг — большая отрасль бизнеса в России, которая создаёт немало хороших рабочих мест. Должна быть очень веская причина, чтобы уничтожить эти бизнесы и эти рабочие места. Желание привести наши нормы поближе к западными или стремление дать несправедливое преимущество крупным автозаводам, конечно, вескими причинами не являются.