 

Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово

24.07.2020, 19:43, Разное

У Николя Саркози остались положительные впечатления от общения с российским президентом. Бывший глава Франции назвал коллегу вежливым и улыбчивым. По его словам, Владимир Путин верен своим убеждениям, он может изменить свою позицию, только если услышит серьезные аргументы.

“Он всегда держит данное им слово”, – отметил французский политик. Российский лидер не принимает двойные стандарты, особенно в общении с с журналистами. С Путиным нельзя быть любезным при личной беседе, а затем критиковать за спиной. Также никто не сможет заставить его сделать что-либо.

Президент России знает, что у каждого политика есть красная черта, которую он не может перейти. Оппоненты, в свою очередь, тоже должны уважать интересы Владимира Путина и понимать, что есть границы, которые он не перейдет.

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Публикация от Bienvenue.ru (@bienvenue.ru) 6 Июл 2020 в 7:01 PDT

Ранее французская газета Le Figaro раскрыла секрет успеха российского лидера. Журналисты заявили, что Владимиру Путину удалось добиться больших успехов во внешней политике благодаря хорошему знанию географии и культуры других стран.





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