Личное: Наставила кровинушку

24.07.2020, 19:35, Разное

С первым сегодняшним письмом вышло так. Некоторые оказались внимательными, но большинство нет.

Многие услышав, что вопрос про притяжение, сразу стали притягивать за уши.

Не надо притягивать за уши. Вот придете послезавтра на тест, не притягивайте. Не ловитесь на провокации, на формулировки, ни на что такое не ловитесь, не лезьте ко мне в голову, не пытайтесь припоминать, где такое уже было, все это вас подведет. Смотрите на ситуацию чистым и ясным взглядом.

Чтобы оценить динамику, надо увидеть, что было, что стало, есть ли фактическое движение, польза и выгода, расширение территории. Вот автор предыдущего письма описывает тягу мужчин, но это 1)пьянки и пьяные мужики, 2) с которыми она выходит покурить полуголая, 3) у которых в тот момент пьяные жены, иногда по 120 кг. Где ОЗ? Где польза? Где рост фигуры автора? Видно только рост ее короны.

Бывают ситуации, когда у авторов слив со свистом, а им мерещится хоровод. Это рапаны.

Вот у рыбы не должно быть явного слива, а у нерыбы должен быть прирост СЗ, хотя бы небольшой, а у рыбака – быстрая динамика и рост значимости, причем не только СЗ, но даже ОЗ должна подрастать. Корона рапана и рыбы будет искажать эту картину, но у рыбаков нередко колпачки, под которыми они часть своей значимости могут прятать, и вы должны научиться видеть за всеми интерпретациями реальность. Чтобы видеть, надо смотреть на факты. Факты всегда видны в историях, в которых нет откровенного вранья. Но истории с враньем я стараюсь не публиковать или предупреждаю, что есть вранье. Вы скоро научитесь это вранье видеть, потренируемся потом. А искажения, которые создает корона или колпачки, никогда не мешают видеть факты, факты все равно остаются и динамика видна.

Сейчас предлагаю вторую задачу в качестве подготовки к тесту.

Здесь мать пишет про отношения своей юной дочки и про советы, которые она ей дала.

Оцените советы матери. Самостоятельно.

gamayun_p

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

У дочки зарождаются первые отношения. Она обратилась ко мне за советом. Я насоветовала ей чего-то, прости господи. Она была мрачнее тучи, а после разговора расслабилась и побежала выполнять совет. Но лёгкое решение не всегда правильное. Очень хотела бы узнать ваше мнение. И как исправить ситуацию, если я накосячила.

***

Немного контекста. Мне 45 лет, мужу – 44. Поженились по большой любви. Нашей семье 16 лет, столько же и дочке. Ещё есть младший сын. Обоих детей хотели и ждали. Был у нас период жёсткого дефолта: прошли огонь, воду и канализационные трубы. Удалось как-то вырулить, дефолт стал мягче. Год примерно читаю ваш блог – громкие скандалы в семье сошли на нет. Лежала в углу в депрессии тоже давно. Обстановку в семье сейчас оцениваю как спокойную, хотя он и бесит меня временами.

Появляются у нас даже проблески баланса, как мне кажется. Но я остерегаюсь всяких мимими. Муж тоже держит голову высоко ) Но он чаще идёт на сближение, по-моему. Раньше принимала это как должное: соглашалась снисходительно или недовольно фыркала. А потом лежала в депрессии. Сейчас больше ценю его вложения, и сама стараюсь вкладываться.

***

Дети у нас сдержанные по характеру. Дочка – здесь буду называть её Аля – со сверстниками ведёт себя диковато, боится первой идти на контакт. Но завидует популярным подружкам. Сейчас подружек у неё стало много. А с мальчиками до последнего времени не общалась. На вопросы отвечала чаще так: этот дебил, этот странный какой-то. Положительные отзывы тоже бывали: этот нормальный.

О подружках мы слышали постоянно, а о друзьях – ничего. Пересекалась на совместных тусовках типа по мере необходимости. С «нормальными» перекидывалась парой фраз – я думаю, что не по её инициативе. И вообще тема мальчиков у нас в семье сворачивалась быстро.

В прошлом году Аля стала ходить в клуб по интересам при школе. Там собираются люди разных полов и возрастов и круто проводят время. Компания ей очень нравилась, мальчики «нормальные», некоторые мужики – «крутые». Руководитель – просто огонь. Однако, по её описаниям, она особо ни с кем не общалась, сторонилась коллектива.

У Али есть двоюродная сестра Юля, её ровесница. Активная и общительная девочка. Аля пригласила Юлю в клуб. Та сразу влилась в тусовку, и Алю втянула. Они стали дружить с двумя братьями, назову их здесь Стас и Влад. Стасу 21, Владу 14. Гуляли вчетвером после занятий. Потом Юля стала встречаться с Владом, а Аля – иногда гулять со Стасом.

Спустя пару месяцев – дело было зимой – мы с Алей были на кухне. Аля мыла окно. Вдруг она такая: «Мам, мы с тобой никогда не говорили на такие темы…» А я такая: «Ну, давай первый раз поговорим». И она рассказала, что ей нравится Влад. А Стас очень классный, но она к нему ничего не чувствует. Как Влад относится к ней, она не может понять, потому что он всё время молчит. И ещё её беспокоит, что она не может с ним общаться вообще. Даже в компании они редко разговаривают, и Аля чувствует неловкость.

Я мямлила, что надо, вероятно, закрыть для себя вариант с Владом. Сказать себе, что это тупик – ведь он уже встречается с её сестрой. Плюс никак не выражает симпатии к ней. И, если она «отпустит» эту ситуацию уже, то сможет с ним нормально общаться. А там всяко может быть. Рассказывала что-то о себе. Аля ответила, что всё понимает, но это не работает. И что ей неудобно перед Стасом, потому что она типа даёт ему ложные надежды.

Стаса я видела мельком из окна – он накачивал Але велосипед. Понравился мне. По типу похож на моего мужа – отца Али. И имя такое же. Аля говорит, что они исходили вместе пол-Москвы, и ей интересно с ним. По своему впечатлению и по рассказам дочки я прониклась к Стасу доверием. Разрешала приходить домой попозже, если он провожал её. А он всегда провожал.

На мои вопросы Аля говорила, что общается с ним просто как с другом – ей нравится, мол, бродить по городу и лазить, где не положено. А с ним это удобно и безопасно. И никакой здесь нет для неё романтики. А как для него – она не знает. Однако собиралась на прогулки всегда тщательно, надевала девочковую одежду.

Вчера Аля задержалась на прогулке. Позвонила и сказала, что уже рядом и придёт через 10 минут. А пришла через полчаса. Я уже легла в кровать. Вдруг получаю сообщение от неё: приходи, мол, мам, ко мне в комнату. Надо поговорить. А я: приходи, мол, сама. Я тут лежу уже. А она: там папа, а я хочу с тобой. Я поняла, что дело не просто, пошла.

Прихожу – она сама не своя. Забилась в угол дивана и сидит в темноте. Напряжённая такая вся. Оказалось, Стас сказал ей, что она ему нравится, и предложил встречаться. Она ответила, что ничего не чувствует к нему. А он сказал, что это ничего, мол. Дело наживное.

Для меня это значило, что все эти месяцы они не встречались типа. Какое-то другое название. И вот она сидит значит в горе такая вся. Ей жалко его терять, а давать ему ложные надежды она не хочет. И всё это из-за Влада, наверное. Что будет, мол, если она согласится, но так и не полюбит? Или полюбит другого.

Я увидела в этом вот что:

1. Она пытается управлять будущим, много на себя берёт. Поставила ей диагноз Штурман.

2. Она защипцевала себя до полуобморока. В таком состоянии невозможно что-то почувствовать.

3. Мне показалось, что за внутренними щипцами она не рефлексирует его значимость для себя.

Но этого всего я не сказала, конечно. А сказала приблизительно так:

1. Забота о будущем заключается в том, чтобы налаживать связи, а не рвать их. Какие-то связи выстрелят, какие-то – нет. Не только с мужчинами – со всеми людьми. С мужчинами в том числе.

2. Причина отказа у тебя будет не в том, что тебе что-то не нравится. И не в том, что ты выбираешь лучшее. Причина – иллюзорное будущее. Жизнь даёт тебе шанс получить новый опыт, а ты отказываешься его использовать ради непонятно чего.

3. Согласие не накладывает на тебя никаких обязательств. Разреши себе и Стаса, и Влада, и Петю с Васей в придачу. Будет выбор – выберешь. Проблемы будешь решать по мере поступления. Иди туда, где нравится. И не грузи себя возможными последствиями.

4. Ты замучила себя укорами, тогда как не делаешь ничего плохого. Не удивительно, что ты ничего не чувствуешь. Это и невозможно.

5. Бывает так, что мы не осознаём, насколько человек важен для нас на самом деле. Представь себе, что ты отказала Стасу, а он повернулся и ушёл спокойно. Или ты узнала, что у него теперь другая девушка. Как тебе будет?

6. Ты сказала, что ничего не чувствуешь – честно, хорошо. Теперь компенсируй это и скажи, что тебе с ним вообще-то весело и классно, и он приятен тебе как человек. И ты согласна с ним встречаться поэтому.

Она такая: так значит о будущем сейчас не надо думать, а надо пустить всё на самотёк? А я такая: сейчас да. Она расслабилась, повеселела. И написала ему что-то в этом ключе.

Вот я теперь сижу и думаю: на истинный ли путь я наставила свою кровинушку?

Благодарю вас.

Полина