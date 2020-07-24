Путин призвал губернаторов поддержать штабы акции «Мы вместе»

24.07.2020, 19:30, Новости дня

Президент Владимир Путин порекомендовал руководителям российских регионов поддерживать региональные штабы всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками акции «Мы вместе».

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов России: оказывать поддержку региональным штабам Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» в целях расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – цитирует РИА «Новости» поручение президента.

Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2020 года, далее – ежегодно.

Также президент поручил рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров акции «Мы вместе» за гражданами пожилого возраста, которые нуждаются в постоянной или временной посторонней помощи.

«Рассмотреть совместно с главами муниципальных образований вопрос о присвоении элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети в границах муниципальных образований, а также медицинским и образовательным организациям имен медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга», – говорится в документе.

Доклад должен быть представлен до 1 ноября 2020 года. Ответственные – высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Также Путин поручил МЧС привлечь имеющих соответствующую подготовку волонтеров региональных штабов акции «Мы вместе» к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах ЧС.

«МЧС РФ совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах чрезвычайных ситуаций, а также рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС РФ практических занятий для таких волонтеров», – говорится в поручении главы государства.

В тексте документа указано, что доклад необходимо предоставить до 1 ноября 2020 года. Ответственными назначены глава МЧС Евгений Зиничев и высшие должностные лица субъектов России.