На видео попал полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

24.07.2020, 19:30, Разное

Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают активное использование обновленных моделей самолетов Ту-22М3. Полеты бомбардировщиков над Черным морем попали на видео.

Как пишет «Политэксперт», ролик с запечатленным воздушным судном был опубликован Министерством обороны РФ. Бомбардировщики на нем совершают воздушное патрулирование совместных военных учений Украины и Соединенных Штатов, проходящие над акваторией Черного моря.

В ходе патрулирования российские самолеты пролетели порядка четырех с половиной километров за более чем пять часов. Никаких чрезвычайных ситуаций за время наблюдений отмечено не было. Стоит отметить, что Ту-22М3 над Черным морем ранее также сопровождал самолеты румынских ВВС.