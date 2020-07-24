На видео попал полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем

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24.07.2020, 19:30, Разное

Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают активное использование обновленных моделей самолетов Ту-22М3. Полеты бомбардировщиков над Черным морем попали на видео.
Как пишет «Политэксперт», ролик с запечатленным воздушным судном был опубликован Министерством обороны РФ. Бомбардировщики на нем совершают воздушное патрулирование совместных военных учений Украины и Соединенных Штатов, проходящие над акваторией Черного моря.

В ходе патрулирования российские самолеты пролетели порядка четырех с половиной километров за более чем пять часов. Никаких чрезвычайных ситуаций за время наблюдений отмечено не было. Стоит отметить, что Ту-22М3 над Черным морем ранее также сопровождал самолеты румынских ВВС.





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