 

Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который нашли 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

24.07.2020, 19:29, Разное

В 2012 году шесть рабочих, трудящихся в заброшенном руднике в провинции Юньнань на юго-востоке Китая, внезапно разом заболели странной болезнью. У них был сильный кашель, повышенная температура и затрудненное дыхание. 

Всем заболевшим сделали анализы на вирус атипичной пневмонии, но его следов выявлено не было, это было нечто совершенно новое и непонятное. 

Когда трое из заболевших скончались, пещера, где они работали, была тут же закрыта, а вскоре туда приехали люди из вирусной лаборатории Уханя. Одетые в защитные белые костюмы, они зашли внутрь рудника и взяли со стен и пола несколько образцов.

В образце, который представлял собой высушенные фекалии летучих мышей, был обнаружен ранее неизвестный науке коронавирус. Он получил название RaBtCoV/4991. Позже этот вирус привезли в лабораторию Уханя и далее его следы обрываются. Неизвестно, что там с ним делали, какие эксперименты проводили и как именно изучали.

О RaBtCoV/4991 в свободном доступе есть лишь одна научная статья и та появилась в журнале Nature лишь в феврале 2020 года, когда уже начала разгораться эпидемия коронавируса Covid-19. При этом в ней не упоминалось, что RaBtCoV/4991  привел к гибели трех человек.

Но самое главное не это, а то, что недавнее  исследование показало, что коронавирус  RaBtCoV/4991 можно назвать ближайшим "предком" Covid-19, потому что между ними обнаружилось сходство на 96,2%.

Любопытно, что в руднике, в котором в 2012 году произошла вспышка  RaBtCoV/4991, несмотря на его заброшенность, уже многие годы работали люди, но раньше никто из них не заражался. От этого рудника до Уханя огромное расстояние в 1 тысячу миль и именно в Ухане в конце 2019 года началась глобальная пандемия коронавируса Covid-19, которая к настоящему времени заразила более 11 миллионов человек и убила свыше 525 тысяч человек.

Таким образом, похоже, складывается слаженная картина – Covid-19 возник не на рынке морепродуктов Уханя, где торговали мясом диких животных, а каким-то образом проник на волю именно из местной вирусной лаборатории. Эта теория возникла одной из первых, но лишь недавнее исследование, показавшее сильное родство пещерного коронавируса RaBtCoV/4991  с Covid-19, впервые подтвердила ее высокую вероятность.

Как сообщает британская газета "The Times", в данный момент даже китайский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что рынок в Ухане стал лишь жертвой коронавируса, но не являлся источником его происхождения. 

Эти слова подтверждают многочисленные исследования образцов мяса различных диких животных, которые собрали с рынка после начала эпидемии. Ни в одном из них коронавируса найдено не было.

Тем ни менее пока ни китайские, ни американские официальные представители не высказались о том, что эпидемия в Ухане началась именно с вирусной лаборатории. Пока эта версия так и остается лишь версией. 





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Диетолог Ольга Шмелева рассказала о правилах здорового питания для тех, кто работает удаленно

29.06 / Тарифы ЖКХ в России повысятся несмотря на пандемию коронавируса

20.07 / Врач Анфиса Лепехова рассказала о связи между ранним облысением и гормональными нарушениями

19.07 / Мнение: Статистика репрессий в СССР, чем заняться в тюрьме и Ленин про снос памятников

14.07 / Канье Уэст посвятил песню покойной матери и поделился архивным видео, в котором читает вместе с ней рэп

29.06 / Мнение: Как слить две черные дыры от бублика?

22.07 / Ученые разработали защитный механизм организма от коронавируса без антител

07.07 / Мнение: Комната с любовниками

15.07 / Личное: Пьяненькая

23.07 / Мнение: Татуировки датского короля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска