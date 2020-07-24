Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который нашли 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

24.07.2020, 19:29, Разное

В 2012 году шесть рабочих, трудящихся в заброшенном руднике в провинции Юньнань на юго-востоке Китая, внезапно разом заболели странной болезнью. У них был сильный кашель, повышенная температура и затрудненное дыхание.

Всем заболевшим сделали анализы на вирус атипичной пневмонии, но его следов выявлено не было, это было нечто совершенно новое и непонятное.

Когда трое из заболевших скончались, пещера, где они работали, была тут же закрыта, а вскоре туда приехали люди из вирусной лаборатории Уханя. Одетые в защитные белые костюмы, они зашли внутрь рудника и взяли со стен и пола несколько образцов.

В образце, который представлял собой высушенные фекалии летучих мышей, был обнаружен ранее неизвестный науке коронавирус. Он получил название RaBtCoV/4991. Позже этот вирус привезли в лабораторию Уханя и далее его следы обрываются. Неизвестно, что там с ним делали, какие эксперименты проводили и как именно изучали.

О RaBtCoV/4991 в свободном доступе есть лишь одна научная статья и та появилась в журнале Nature лишь в феврале 2020 года, когда уже начала разгораться эпидемия коронавируса Covid-19. При этом в ней не упоминалось, что RaBtCoV/4991 привел к гибели трех человек.

Но самое главное не это, а то, что недавнее исследование показало, что коронавирус RaBtCoV/4991 можно назвать ближайшим "предком" Covid-19, потому что между ними обнаружилось сходство на 96,2%.

Любопытно, что в руднике, в котором в 2012 году произошла вспышка RaBtCoV/4991, несмотря на его заброшенность, уже многие годы работали люди, но раньше никто из них не заражался. От этого рудника до Уханя огромное расстояние в 1 тысячу миль и именно в Ухане в конце 2019 года началась глобальная пандемия коронавируса Covid-19, которая к настоящему времени заразила более 11 миллионов человек и убила свыше 525 тысяч человек.

Таким образом, похоже, складывается слаженная картина – Covid-19 возник не на рынке морепродуктов Уханя, где торговали мясом диких животных, а каким-то образом проник на волю именно из местной вирусной лаборатории. Эта теория возникла одной из первых, но лишь недавнее исследование, показавшее сильное родство пещерного коронавируса RaBtCoV/4991 с Covid-19, впервые подтвердила ее высокую вероятность.

Как сообщает британская газета "The Times", в данный момент даже китайский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что рынок в Ухане стал лишь жертвой коронавируса, но не являлся источником его происхождения.

Эти слова подтверждают многочисленные исследования образцов мяса различных диких животных, которые собрали с рынка после начала эпидемии. Ни в одном из них коронавируса найдено не было.

Тем ни менее пока ни китайские, ни американские официальные представители не высказались о том, что эпидемия в Ухане началась именно с вирусной лаборатории. Пока эта версия так и остается лишь версией.