Звезда сериала “Клуб” Анастасия Задорожная возобновляет музыкальную карьеру

24.07.2020, 19:23, Разное

По словам артистки, ее до сих пор спрашивают в соцсетях о

новых песнях. Такое внимание очень льстит знаменитости. Анастасия Задорожная

решила вновь заняться вокалом и возобновить музыкальную деятельность.

Звезда сериала “Клуб” подчеркнула, что подготовка к

возвращению на сцену идет “расслабленно и комфортно”. Задорожная не пытается

подстроиться под какой-либо тренд или формат. Петь Анастасия будет только ради

собственного удовольствия. Артистка отметила, что именно так много лет назад и

начиналась ее карьера вокалистки.

Анастасия Задорожная считает, что полноценным музыкальным артистом

никогда не была. Она только играла героинь, которые пели. Теперь знаменитость хочет

выступать от собственного лица. Актриса мечтает показать слушателям настоящую

себя, рассказать им о том, что волнует. “И в этом, конечно, интрига. Даже для

меня. Что и как будет услышано и воспринято”, – рассудила Задорожная.

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Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) 21 Июл 2020 в 11:16 PDT

Звезда сериала “Клуб” отметила, что за десять лет

музыкальный рынок очень изменился. Теперь композиции и исполнители сменяют друг друга

с бешеной скоростью. Впрочем, артистка надеется, что в этом бурном потоке поклонники

обратят внимание именно на ее релиз.