Официальные дистрибьюторы экспресс-тестов Lepu Medical против контрафакта

24.07.2020, 19:23, Разное

Страх перед возможным развитием опасного заболевания может радикально поменять жизнь любого человека. Нарушить повседневный ритм жизни и самым пагубным образом сказаться на состоянии здоровья. Человек, живущий в состоянии страха, может испытывать различные симптомы смертельной болезни и еще больше пугаться. Изменить это состояние без достоверной информации о своем здоровье крайне сложно, но чем раньше начать борьбу с боязнью заболеть, тем легче не подпасть под ее разрушительное воздействие.

На фоне того, о чем говорят, пишут и рекомендуют в качестве проверки организма на наличие вируса COVID-19 различные источники – от официальных медицинских до социальных сетей и сарафанного радио – понятно одно: справиться с ним можно только при своевременном обращении к врачу, не доводя болезнь до критической стадии. Самоконтроль человеком состояния своего организма играет не последнюю роль в борьбе и с заболеваниями, и со страхом перед ними. Самой инновационной методикой начальной диагностики, предлагаемой сегодня современной медициной, безусловно является экспресс-тестирование, которое позволяет всего за 15 минут получить информацию о наличии антител к короновирусу.

Насколько они необходимы и что могут дать пациенту? Являются ли они окончательным критерием при установлении диагноза? А главное, как не стать жертвой торговцев “серыми тестами” мы постарались разобраться в беседе с Романом Мещеряковым – генеральным директором Торговой компании Азия – официальным дистрибьютером экспресс-теста на коронавирус Leccurate для ИВД экспресс-анализа антител к SARS – CoV2 lgG/lgM.

Роман Владимирович, с началом пандемии все мировые медицинские компании озабочены созданием средств по выявлению и лечению коронавируса. Не последнее место в борьбе с болезнью занимают тесты, помогающие оперативно выявить заболевание у пациентов. Именно вокруг них сегодня разгорелись жаркие споры. Одни подвергают сомнению их действие, другие, наоборот, чтобы избежать рецидива, заблаговременно запасаются ими. На Ваш взгляд, кто прав?

Мне кажется, что этот вопрос сегодня как нельзя актуален и своевременен. По своему правы обе стороны. Мы уже говорили с Вами о том, что точный диагноз может поставить только врач в специализированной клинике, проводя целый ряд диагностических процедур, в том числе, например, компьютерную томографию легких, но и о страхе человека перед заболеванием мы говорили тоже. Давайте сразу определимся в том, что любые экспресс-тесты – это, в первую очередь, не окончательная инстанция, а предупреждение и возможность оперативно помочь и себе и врачам выявить заболевание не на критической стадии. Предупрежден – значит вооружен. А предупреждение такое сейчас необходимо каждому. Хорошо, когда в большом мегаполисе и районные поликлиники, и частные клиники и масса аптек практически в шаговой доступности.

Давайте посмотрим на картину в целом. Я далек от примеров, которые муссируют в социальных сетях. Кто-то услышал, кто-то рассказал… Могу говорить лишь о том, что знаю и видел сам. Недавно я побывал в командировке в Иркутской области и попал в деревню, которая находится в 150 км от Иркутска. Там до сих пор толком нет дорог и доступ к медицинским учреждениям, сами понимаете, не такой как в столице. Областная больница в трех-четырех часах, если повезет. Но и в этой деревне, и во всех поселках вокруг есть аптечные пункты выдачи. И аптека.ру, и Ригла, и другие. И в каждом населенном пункте есть фельдшер, который может отправить человека в аптеку для покупки, провести первичный сбор данных по состоянию пациента и отправить его уже в областной центр.

Тесты нужны, необходимы для первичной диагностики и наблюдения за группой риска не только в отдельно взятом регионе, но и по всей стране. Они помогают многим принять решение пойти в клинику, сделать лабораторный анализ и пройти лечение. Многие убеждают себя в том, что если у них симптомы схожие с COVID-19, то это просто простуда. Хорошо если так, но при этом они подвергают и себя и окружающих смертельной опасности. У каждого человека все-таки должна быть ответственность и за своё здоровье, и за здоровье окружающих. А возможность использования тестов оптимизирует и работу врачей и дает возможность каждому уберечь себя от страха, о котором мы с Вами говорили в начале беседы

Скажите, а насколько точны показания тестов?

Точность выявления антител на короновирус у наших экспресс-тестов Leccurate составляет 96%, что подтверждено и международными исследованиями, и клиническим исследованием Центральной клинической больницы Российской академии наук (ЦКБ РАН), однако в силу ряда причин организм больного может не сразу вырабатывать антитела или вырабатывать их в очень малом количестве, организм каждого человека по-своему уникален и может в редких случаях давать специфические реакции. Экспресс-тесты, в том числе и на короновирус – это, в первую очередь, предупреждение, а не окончательный диагноз, тем более, что даже при высокой точности они не дают стопроцентный результат, о чем предупреждают и производители, и продавцы. Но именно предупреждение, и особенно оперативное, дает возможность вовремя среагировать на болезнь и справиться с ней в начальной стадии.

Например, широко применяемые во всем мире глюкометры показывают уровень сахара в крови – тревожный сигнал к тому, что следует немедленно обратиться к врачу. Но ведь никто не считает результаты тестирования глюкометром окончательным приговором.

Сегодня не только аптеки, но и онлайн торговые площадки предлагают тесты разных брендов, разных производителей. Все прекрасно знают, что с востребованностью товара растет и количество подделок. Как разобраться какой тест действующий, какой настоящий?

Мне кажется, что это главный вопрос сегодня. Во-первых, прекрасно, что тесты стали выпускать не только наша Компания, но и целый ряд других, имеющих не менее богатый опыт, подтвержденный десятилетиями присутствия на международном медицинском рынке. Репутация, тем более в медицине, стоит на первом месте.

При этом не стоит забывать, как Вы правильно отметили, что с повышением спроса на медицинский товар, на рынке сразу появляется в красивой упаковке и с довольно убедительной инструкцией по применению подделка, которая может стоить пациенту жизни.

И здесь необходима в первую очередь открытая и достоверная информация о происхождении экспресс–теста – о том, кто его производит, проводились ли клинические исследования. Необходимо помнить, что приобретать его стоит в проверенных местах – аптеках, на известных торговых площадках, гарантирующих качество, а не на площадках-однодневках. При этом следует начать именно с рекомендации медицинского работника, мы уже об этом говорили. Зачастую онлайн-консультации – просто роботы, стандартно отвечающие на вопросы клиента. Их задача не сохранение Вашего здоровья, а количество продаж.

В аптеках провизор всегда детально объяснит как пользоваться тестом, да и в аптеках всегда меньше риска получить подделку, так как они имеют медицинскую лицензию. Именно аптеки, как места, где не может быть непроверенной продукции, должны в первую очередь предлагать населению эти тесты. И очень важно, чтобы в каждой аптеке, а это мировая практика, покупатель мог ознакомиться с полным пакетом документов сопровождающих эту продукцию. Доступ к этому товару должен быть максимальным в любой точке России. В противном случае действительно образуется “серый рынок” подобных товаров, которые непонятно как ввезены, непонятных производителей. Это новый товар, и я еще раз повторю, что продавать его необходимо в первую очередь в аптечных сетях и других учреждениях, имеющих медицинскую лицензию, но уж точно не на порталах, не имеющих никакого отношения к медицине.

Но зачастую покупатель просто не знает, какие документы просить, и довольствуется инструкцией, напечатанной на упаковке.

Об упаковках, инструкциях и содержимом этих упаковок давайте поговорим отдельно. Что касается документации, то в первую очередь надо знать, что гарантировать подлинность экспресс-тестов может только официальный дистрибьютор. Нужно всегда требовать от продавца регистрационное удостоверение (РУ) на экспресс-тест, выданное на его компанию, или же доверенность от компании-владельца РУ на право продажи данных экспресс-тестов.

При этом каждый продавец просто обязан, прежде чем выставлять на полки подобный товар, тщательно проверить документы и убедиться в том, что это не тесты, завезенные непонятно кем и непонятно от какого производителя.

Но документы ведь тоже можно подделать. Есть ли еще способы убедиться в том, что купленный тест не “пустышка”?

Давайте обратим внимание на то, что такое индивидуальный экспресс-тест и набор экспресс-тест и как регламентируется документально его происхождение и качество. Мы уже затронули вопрос о недобросовестных поставщиках, которые перефасовывают тесты. Как это происходит? Берут наборы и превращают их в индивидуальные. Как? Очень просто. В групповом наборе лежит 20 тест полосок, 1 буферный раствор, 20 стеклянных колбочек в специальном футляре для забора крови, 1 помпа, инструкция. В индивидуальном наборе лежит: 1 тест полоска, 1 стеклянная колбочка в футляре, 1 помпа, 1 инструкция, 1 буферный раствор, все это лежит в индивидуальной фирменной коробочке, на которой напечатан номер партии (LOT), который соответствует регистрационному удостоверению, которое выдал Роспортребнадзор – его экспертный состав все очень тщательно регламентирует и проверяет все, вплоть до контракта с производителем.

В регистрационном удостоверении с обратной стороны, которую никто не любит показывать, написан состав медицинского изделия, так вот: те изделия, которые сейчас продаются, например, на “сером рынке” под маркой Leccurate в индивидуальных наборах не соответствуют регистрационному удостоверению, под которым их продают непрофильные сайты и не соответствуют составу изделия оригинальному. Из оригинального там только тест-полоска. Думаю, что данное изделие вряд ли Вам покажет правильный экспресс-анализ для вашего скорейшего обращения в профильные лаборатории. И следует обращать внимание на цены. Поиск самых низких цен на рынке и покупка товара у посредников с досок объявлений может обернуться приобретением незаконно ввезенного, а часто и контрафактного товара.

Многие считают, что одного теста достаточно, другие запасаются ими впрок. Как Вы относитесь к этому?

Те, кто заблаговременно запасаются ими, правы в одном – в период пандемии даже при максимальных мерах предосторожности никто не застрахован от случайности, тем более что, к сожалению, многие обращают на свое здоровье внимание лишь когда спасти может неотложка и стационар. Термин check-up организма появился недавно. В переводе с английского – “проверка”. Так называют обследование, которое дает полную картину вашего здоровья в любой момент. Хотелось, чтобы подобная проверка стала правилом жизни любого, тем более что система нашего здравоохранения это позволяет.

На мой взгляд, это сравнимо с экспресс-тестами. Если начальная диагностика дает тревожный сигнал, то следует немедленно проводить более углубленное исследование. Это мировая практика, и я надеюсь, что именно она, разумно введенная в нашей стране, даст реальные результаты в борьбе с этой болезнью.

Вы перечислили то, на что необходимо обратить внимание при выборе экспресс-теста. Соответствуют ли этим критериям экспресс-тесты Leccurate, официальным дистрибьютором которой является Ваша Компания?

Как я уже сказал, вся информация должна быть только открытой и абсолютно достоверной. Мы, как и, например, наши коллеги, представляющие в России тесты, созданные в Германии и Голландии, не скрываем ни производителя, ни результаты клинических исследований, ни всю официальную документацию, которая по закону РФ должна сопровождать подобный продукт от производителя до потребителя.

Во-первых, на нашем сайте leccurate.ru представлена вся информация о производителе. Lepu Medical – это одна из ведущих медицинских компаний мира, с собственными разработками и международными патентами, представленными на всех официальных специализированных информационных ресурсах. Кстати, полные отчеты по клиническим исследованиям данных экспресс-тестов тоже находятся в свободном доступе и с ними может ознакомиться каждый.

Исследования данных экспресс-тестов проводились и нашей Компанией в России на базе ЦКБ РАН, который дал этим тестам очень высокую оценку и рекомендовал к использованию для качественной вспомогательной диагностики пациентов на коронавирус.

Но многие, кто предлагают подобную продукцию, тоже предоставляют много информации, но на деле оказывается, что предлагают они так называемые “серые тесты”.

В этом просто разобраться. Достаточно ознакомиться с информацией о изменениях на медицинском рынке, а это не секретная информация. Что такое “серые тесты” и как они попадают к нам? Допустим, есть регистрационное удостоверение, выданное Минздравом официальному дистрибьютору, копию которого дистрибьютор, как правило, выдает своим клиентам вместе со всем пакетом документации. Так вот, по полученным РУ делались поддельные доверенности и обманным путем, разными способами на разные юридические лица завозились тесты. Достаточно перевезти из Пекина в Шэньчжэнь, где таможня проще, оформить без учета того, что продукция не сопровождается всеми надлежащими документами, а именно подтверждением того, что она с завода, имеющего аккредитацию на экспорт, и завезти “серые тесты” в Россию. Но это не факт, что вывезенные дельцами от медицины подобным способом экспресс-тесты были плохими.

Факт в том, что скорее всего эти партии уже в России разбавлялись подделками – алчность, к сожалению, не имеет границ. Берут двадцать тысяч тестов, а затем, уже в России эта поставка становится партией в двести тысяч. В Китае 21 производство, выпускающее эти тесты, но только 3 из них аккредитованы быть экспортерами, в том числе и наши партнеры, а это проверяется очень легко. Еще раз подчеркиваю, информация у потребителя должна быть только официальная, тем более когда речь идет не о “чудодейственном БАДе”, хотя и в этом случае все должно соответствовать всем нормам, а о контроле за собственным здоровьем.

И все-таки, насколько действенен и необходим тест, который представляет именно Ваша Компания?

Давайте еще раз, чтобы не возникали недомолвки и подмена понятий, определимся в том, что тесты – это вспомогательное средство, которое, безусловно, необходимо как для спокойствия пациентов, так и для уверенности руководителей бизнеса в том, что их персонал с высокой степенью вероятности не является разносчиком коронавируса. Что касается того, действенны они или нет, то это подтверждено международной сертификацией, в первую очередь рядом независимых экспертных заключений и исследованиями.

Повторюсь, эффективность наших экспресс–тестов Leccurate подтверждена двумя международными авторитетными клиниками. Что касается контрафактной продукции и тем более подделок, то я целиком и полностью разделяю мнение, прозвучавшее в недавнем журналистском расследовании, опубликованным в одном федеральном СМИ, где говорится, что “серые тесты”, не подтвержденные реальными документами, могут в конечном итоге стоить жизни. Мне хотелось бы официально обратиться к потребителям с просьбой внимательнее относиться к тому, кто и что им предлагает. К сожалению, в разряд сомнительных тестов попала и продукция, внешне схожая с тем, что предлагаем мы.

При этом факты говорят сами за себя. Достаточно войти в интернет и набрать в поисковой строке “экспресс-тесты выявления антител на короновирус”, как сразу выскакивают добрых два десятка сайтов, предлагающих эту продукцию. Но сайты-однодневки – полбеды. На известных торговых площадках, таких как OZON и Авито.ру, та же история. При этом кроме откровенных подделок, эти продавцы пользуются и фотографиями товара, взятого в интернете, и поддельными сертификатами или аккредитациями, которые не распространяются на Россию.

Повторюсь – зачастую в упаковке, изготовленной точь-в-точь, как и упаковка известного и проверенного бренда, может оказаться подделка.

Мы даже приобрели несколько образцов этого товара, который, кстати, был представлен на OZON. С первого взгляда понятно, что и флаконы, и пипетки куплены где-то отдельно. Остается только догадываться об их содержимом. Более того, информация о продаже подобного очень профессионально раскидывается в сети не только на торговых площадках или специализированных сайтах, но даже на ресурсах, предлагающих другие услуги вплоть до трудоустройства.

Например, не так давно в качестве рекламы на одном из самых популярных ресурсов по трудоустройству был размещен баннер по ссылке на который любой мог войти на лендинг, предлагающий “приобрести диагностический набор для выявления антител IgM/lgG к короновирусу SARS-CoV-2 который поможет провести экспресс-тестирование сотрудников”, при этом на самом сайте размещены свидетельства о регистрации в Австралии и Испании, но не в России. Это прекрасный черный маркетинговый ход. Работодатели как и соискатели вакансий сегодня озабочены безопасностью, и решение этой проблемы требуется как никогда оперативно, а продавцы рассчитывают, что в спешке никто детально разбираться в том, что приобретает, не будет. Пресечь подобные вещи можно только детальным и подробным объяснением потребителям каждого элемента – от упаковки до документации, которые подтверждают подлинность продукта.

Что касается подделок, то мы готовы на своих ресурсах выставить все случаи подделок, обнаруженные нами в сети, как это произошло после приобретения этих “серых тестов” на OZON, о котором я уже рассказывал.

И, безусловно, ужесточение мер по контролю медицинского рынка в России и пресечению контрафактной продукции – это, в первую очередь, спасение людей, а потом уже контроль за оборотными средствами и прибылью фармацевтических компаний и аптек, зачастую не очень внимательно относящихся к выбору поставщиков.