 

Провокаторы «НЕТ!» после провала едут в Хабаровск

24.07.2020, 19:20, Разное

Финансируемое Михаилом Ходорковским движение «НЕТ!» потерпело сокрушительный провал с митингами против поправок в Конституцию, организованными в Москве и Санкт-Петербурге.

На какие только ухищрения ни шёл наёмник беглого олигарха Андрей Пивоваров, чтобы собрать толпу и устроить массовые беспорядки. Но удовлетворить заокеанских заказчиков кампании против поправок в Конституцию жалкой клоунадой либералов в обеих столицах так и не удалось. Что и неудивительно. Россияне единогласно проголосовали за внесение изменений в Основной закон. Зачем им слушать провокаторов, утверждающих, что плебисцит якобы не отображает истинных настроений общества?

У Ходорковского с Пивоваровым явно пригорает от неспособности создать хотя бы «приятную картинку» для заказчиков всего этого движения «НЕТ!». Чтобы не потерять гонорар, антипоправочники идут на очередную хитрость и объявляют о серии протестных акций по всей стране. Несанкционированные митинги снова скрывают под вывеской сбора подписей. Акции должны пройти в Москве, Челябинске, Барнауле, Волгограде, Орле, Боровичах и, внимание, в Хабаровске. Пивоваров под не таким уж и внушительным списком городов попытался скрыть истинную цель своих провокаций.

Хабаровск уже который день протестует в поддержку обвиняемого в заказных убийствах Сергея Фургала. Их акции уж точно не имеют никакого отношения к конституционной реформе. Но в здешних митингах как минимум один раз принимало участие больше 10 тысяч человек, что и не снилось либералам, пытающимся дискредитировать недавний плебисцит. Вот Пивоваров и надумал присобачить свою никому не нужную повестку к чужим акциям. Скорее всего жители Хабаровска жёстко наваляют его провокаторам. Но он этого ещё не знает и надеется на лучшее, то есть спровоцировать в мирном городе массовые беспорядки с традиционными элементами любого выступления либералов – с нападениями на силовиков и винтиловом.





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